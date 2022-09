Lotnicza zmiana warty na wschodniej flance

Nie jak dotychczas w Niemczech, lecz w Powidzu będzie ulokowana kwatera główna amerykańskiej brygady lotnictwa wojsk lądowych, która rotacyjnie operuje na wschodniej flance NATO. U lotników właśnie nastąpiła zmiana warty. 1 Brygada Kawalerii Powietrznej zakończyła misję w Europie i przekazała obowiązki 1 Brygadzie Lotnictwa Bojowego nazywanej Iron Eagles.

W poniedziałek kilka minut po dziesiątej w jednym z hangarów bazy lotniczej w Powidzu żołnierze 1 Brygady Kawalerii Powietrznej (1 ACB) zwinęli sztandar jednostki. Chwilę później ich koledzy rozwinęli sztandar 1 Brygady Lotnictwa Bojowego (1 CAB). W ten symboliczny sposób odbyło się przekazanie odpowiedzialności za misję w środkowo-wschodniej Europie. Miejsce uroczystości było nieprzypadkowe. Wraz z przybyciem nowej zmiany US Army kwatera główna kontyngentu lotniczego wojsk lądowych, który rotacyjnie operuje na wschodniej flance, po raz pierwszy w historii została przeniesiona z Niemiec do Polski, a konkretnie – do Powidza. Jak tłumaczą Amerykanie: ze względów strategicznych.

– W takich chwilach zadajemy sobie pytanie, po co tutaj jesteśmy. Otóż jesteśmy tutaj, ponieważ każdy z nas podniósł kiedyś rękę i przysięgał bronić konstytucji przed wrogami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Kraj chciał, żebyśmy pojechali do wschodniej Europy, by opowiedzieć się za wolnością, wzmacniać sojuszników i odstraszać wrogów – mówił gen. dyw. John V. Meyer III, dowódca 1 Dywizji Piechoty, która podczas obecnej zmiany „Atlantic Resolve” sprawuje operacyjną kontrolę m.in. nad 1 Brygadą Kawalerii Powietrznej. Z kolei dowódca 1 CAB, płk John A. Morris III, mówił o rozpoczęciu „ekscytującej misji”. – Pokazuje ona nasze zaangażowanie na rzecz Polski, wspólnoty europejskiej, NATO. Cieszymy się, że tutaj jesteśmy, i nie możemy się doczekać wspólnych działań – podkreślał, zwracając się m.in. do przedstawicieli polskiej armii.