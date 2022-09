Półmaratończycy na medal

Z czterema medalami wrócili reprezentanci Wojska Polskiego z XXXI Mistrzostw Polski w Półmaratonie, które odbyły się w Iławie. Tytuły mistrzowskie wywalczyli: st. kpr. Arkadiusz Gardzielewski i szer. Aleksandra Brzezińska. Ponadto na podium stanęli: na drugim stopniu – st. szer. Monika Jackiewicz – i na trzecim – st. szer. Olga Kalendarova-Ochal.

Dla większości reprezentantów Wojska Polskiego start w mistrzostwach Polski w półmaratonie był jednym ze sprawdzianów przed 58. Wojskowymi Mistrzostwami Świata w Biegach Przełajowych, które za miesiąc odbędą się w portugalskiej miejscowości Beja. – Biegi przełajowe to inna bajka, ale nad Jeziorakiem kandydaci do startu w Portugalii pokazali się z jak najlepszej strony. Wartościowe wyniki uzyskali Arek Gardzielewski i Ola Brzezińska. Po przerwie na start w Iławie wszyscy wrócili na zgrupowanie przygotowujące ich do wojskowych mistrzostw świata – mówi st. chor. Robert Banach, trener-koordynator reprezentacji Wojska Polskiego w maratonie i biegach przełajowych.

St. kpr. Arkadiusz Gardzielewski był głównym kandydatem do zdobycia tytułu mistrzowskiego na trasie w Iławie i pewnie sięgnął po złoto. Do półmetka reprezentantowi Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego i Wojskowego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław dotrzymywał kroku Mateusz Kaczor z Optimy Radom. Biegacze połowę dystansu pokonali w 30 min 52 s. Na mecie Gardzielewski wyprzedził rywala o ponad minutę. Kapral 21 km 97 m przebiegł w 1 godz. 3 min 57 s, a jego rywal z Optimy w 1 godz. 4 min 59 s. Brązowy medal wywalczył Adam Głogowski z Uczniowskiego Klubu Sportowego Ekonomik-Maratończyk Lębork, a 11 s po nim jako czwarty wbiegł na metę szer. Krzysztof Gosiewski z Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego Zawisza Bydgoszcz – Stowarzyszenie Lekkoatletyczne. Co ciekawe, Gardzielewski zdobył tytuł mistrzowski w półmaratonie po raz trzeci, a na najwyższym podium stawał regularnie co pięć lat.