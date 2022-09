Wrzesień w szeregach 3 PBOT

Początkiem września blisko 100 kolejnych żołnierzy zasiliło szeregi 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Trwa intensywne szkolenie podstawowe i szkolenie wyrównawcze dla rezerwistów. Terytorialsi z Podkarpacia pod okiem instruktorów szkolą się na terenie 32. Batalionu Lekkiej Piechoty w Nisku.

W 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej trwa intensywne, wojskowe szkolenie ochotników. Wstępując w szeregi 3PBOT ich życie się zmieniło, a słowo "taktyka" jest im bardzo bliskie, to ona łączy wszystkie zagadnienia niezbędne żołnierzowi do przetrwania na polu walki, a poznanie jej to pierwszy etap wojskowej drogi.

Żołnierze szkolenia podstawowego, tzw. szesnastki skupiają się głównie na zagadnieniach taktycznych potrzebnych do przetrwania na współczesnym polu walki, medycyny pola walki, szkoleniu strzeleckim czy topografii. Obecnie zgłębiają praktyczną wiedzę od doświadczonej kadry instruktorskiej m.in. nt. budowy i eksploatacji sprzętu wojskowego, szkolenia strzeleckiego czy pierwszej pomocy.