AH-64E dla polskich pilotów

Czy Apache, najlepsze śmigłowce uderzeniowe na świecie, trafią do Wojska Polskiego? Wicepremier Mariusz Błaszczak rozpoczął z rządem Stanów Zjednoczonych rozmowy na temat ich zakupu. Według zapowiedzi szefa MON-u, Apache trafią do lotników wojsk lądowych i będą współpracować z czołgami Abrams z 18 Dywizji Zmechanizowanej.

Informację potwierdził po spotkaniu z Lloydem Austinem, sekretarzem obrony USA, do którego doszło w Niemczech, gdzie odbywa się międzynarodowa konferencja w sprawie wsparcia Ukrainy. – Rozmawiałem z Lloydem Austinem na temat zapytania ofertowego, jakie złożyłem do Waszyngtonu – powiedział wicepremier. – Chodzi o zakup 96 maszyn, które trafią do jednostek wojsk lądowych. Będą one wspierać czołgi Abrams z 18 Dywizji Zmechanizowanej – dodał Błaszczak. W czasie gdy śmigłowce dla Wojska Polskiego będą produkowane, piloci będą prawdopodobnie używać amerykańskich śmigłowców wyleasingowanych od armii Stanów Zjednoczonych. – Czas produkcji może się wydłużać. Chciałbym, aby wyleasingowany sprzęt wypełnił tę lukę – powiedział Błaszczak.



Film: Paweł Sobkowicz / ZbrojnaTV

– Zaczynamy rozmowy na ten temat i mam nadzieję, że wkrótce zostaną zakończone sukcesem – powiedział Mariusz Błaszczak. Wicepremier podkreślał, że wybór śmigłowców Apache był podyktowany również tym, że to maszyna świetnie współpracująca z czołgami Abrams. – To był argument, który mnie przekonał. Siła uderzeniowa będzie wzmocniona. Polska armia musi być tak silna, że przeciwnik nie zdecyduje się na to, by zaatakować – powiedział Błaszczak.