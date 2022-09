Kielce stolicą zbrojeniówki

Targi, na których swoje produkty wystawia ponad 600 firm z całego świata związanych z uzbrojeniem, potrwają do soboty. Dziś Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego otworzył wicepremier Mariusz Błaszczak, który podkreślał znaczenie kieleckich targów w kontekście niespokojnej sytuacji w naszym regionie. – Tak duże zainteresowanie targami związane jest niewątpliwie z wojną w Ukrainie. Ale to też efekt naszych działań, bo stawiamy na bezpieczeństwo Polski – mówił wicepremier Mariusz Błaszczak. Wspomniał również o poczynionych w ostatnim czasie zakupach . – Modernizujemy Wojsko Polskie. Dzięki tym działaniom już wkrótce do Polski dostarczone zostaną m.in. drony Bayraktar z Turcji – mówił wicepremier. Podkreślił przy tym, że w najbliższym czasie rząd będzie budował zdolności polskiej armii, a co za tym idzie – umacniał bezpieczeństwo kraju, korzystając z oferty polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz partnerów zagranicznych. Błaszczak zwrócił też uwagę na to, że bezpieczeństwo w regionie budują również sojusze. Jako przykład wymienił współpracę ze Stanami Zjednoczonymi oraz z Bukareszteńską Dziewiątką (B9). – Współpracujemy w różnych formatach, a wszystko po to, aby osiągnąć interoperacyjność z naszymi sojusznikami. Robimy wszystko, aby odstraszyć agresora. Pracujemy wspólnie, aby nasze siły były wyposażone w nowoczesny sprzęt – zapewnił szef MON-u.

W uroczystości otwarcia MSPO brał udział również Hulusi Akar, minister obrony Turcji. Odniósł się do ataku Rosjan na Ukrainę. – To jest nie do zaakceptowania, by cywile tracili swoje domy – oświadczył polityk. – Apelujemy o natychmiastowe zawieszenie broni – dodał. Podkreślał również, że Polskę i Turcję łączą lata dobrej współpracy. – Turcja wysłała do Polski swoje myśliwce F-16 w ramach wzmocnionej ochrony przestrzeni powietrznej państw bałtyckich – powiedział Akar. – Ale w przeszłości również łączyło nas lotnictwo, mam na myśli PZL P.24 – wspomniał minister. Był to myśliwiec produkowany w Polsce przed wybuchem II wojny światowej, który eksploatowali m.in. Turcy.



O znaczeniu MSPO dla przemysłu obronnego mówił Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. – Myślę, że nikt tu na tej sali nie wątpi, że to właśnie MSPO przez te 30 lat istnienia było miejscem, w którym rodziły się koncepcje całych systemów, jak też konkretne rozwiązania, które dziś wykorzystuje wojsko, stojąc na straży naszego państwa – zaznaczył Chwałek. Z kolei prezes Targów Kielce Andrzej Mochoń zwrócił uwagę na historię MSPO. – Rzadko odnosimy się do przeszłości, staramy się raczej patrzeć w przyszłość. Ale zróbmy to przy okazji 30-lecia istnienia MSPO. Targi towarzyszyły ważnym wydarzeniom w zakresie bezpieczeństwa. Pierwsza edycja odbyła się w 1993 roku, tuż po zakończeniu zimnej wojny. Kolejne towarzyszyły wstąpieniu Polski do NATO. Aż w końcu, robiąc duży skrót, mamy rok 2022 i konflikt w Ukrainie. I tu idea MSPO stała się bardziej aktualna niż kiedykolwiek indziej – stwierdził. Prezes targów przypomniał, że Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to miejsce, w którym kadra dowódcza Wojska Polskiego może zapoznać się z tym, co świat ma do zaoferowania siłom zbrojnym.

„Za wolność naszą i waszą”

W czasie MSPO otworzono wystawę pt. „Za wolność naszą i waszą”. Ekspozycję przygotowały Kancelaria Premiera RP oraz Ministerstwo Obrony Ukrainy.

– Kielce to kolejne miasto w Polsce, w którym prezentowana jest ta wystawa. Jej tytuł nawiązuje do pięknej tradycji niepodległościowej Rzeczypospolitej, ale podkreśla również, że dzisiaj żołnierz ukraiński broni własną piersią nie tylko własnej ojczyzny, Ukrainy, lecz także Polski oraz całej Europy – powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Wystawę w Kielcach z ministrem Dworczykiem otworzyli ambasador Ukrainy Wasyl Zwarycz oraz minister ds. strategicznych gałęzi przemysłu Ukrainy Pawło Riabikin.

– Ten zniszczony rosyjski sprzęt niesie ze sobą ważne przesłanie: jeśli jesteś zdeterminowany i przygotowany, to Rosjan można pokonać. Być może dziś wielu nie pamięta, ale w lutym tego roku, kiedy Federacja Rosyjska zaatakowała Ukrainę, wielu ekspertów twierdziło, że Ukraina nie jest w stanie się obronić, że padnie w ciągu kilku dni. Odwaga żołnierza ukraińskiego i determinacja całego narodu pokazały, że Rosjanom można się przeciwstawić. To jest przesłanie ważne także dla Polaków i Europy. Przestańmy się bać Rosji, bądźmy odważni i przygotowujmy się w imię zasady: chcesz pokoju, szykuj się do wojny – dodał minister Dworczyk.

Na ekspozycję trafił wrak czołgu bojowego T-72BA oraz zniszczone haubicoarmata 2S19 Msta-S, transporter opancerzony BTR-82A i samochód opancerzony GAZ-2975 „Tigr”. Oprócz wraków prezentowane są fragmenty rosyjskich pocisków rakietowych. – Mnóstwo takiego sprzętu rosyjskiego weszło na teren Ukrainy i niesie śmierć i zniszczenie. Tylko dlatego, że chcemy być wolnym narodem i jak Polska cieszyć się swoją niepodległością i suwerennością, że chcemy tak jak Polska być częścią wspólnoty europejskiej – powiedział Wasyl Zwarycz. – Ale kto przychodzi na naszą ziemię z mieczem, ten od miecza ginie. Dzięki współpracy i wsparciu naszych sojuszników, polskiemu wsparciu, polskim Krabom i Piorunom, jesteśmy w stanie przekształcić ten rosyjski sprzęt w eksponaty muzealne. Wystawa pokazuje, że jak jesteśmy razem, to możemy Rosję zwyciężyć – dodał ambasador Ukrainy.

Ekspozycję będzie można oglądać do końca MSPO.



Rozpoczęła się jubileuszowa 30. edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Swoje produkty prezentuje ponad 600 wystawców z 36 państw świata, m.in. z Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. MSPO odbywa się w halach Targów Kielce, które dysponują przeszło 20 tys. m2 powierzchni. Targi odwiedza ponad 10 tys. osób. Od 23 lat MSPO towarzyszy Wystawa Sił Zbrojnych, na której pokazywany jest najnowszy sprzęt, jakim dysponują żołnierze, m.in. wojska obrony terytorialnej, wojska specjalne, Inspektorat Sił Powietrznych czy marynarka wojenna. Wystawa zajmuje ponad 8 tys. m2, na których znajduje się przeszło 200 jednostek sprzętu wojskowego. Tradycją MSPO są Salony Krajów Wiodących. Do tej pory krajami wiodącymi były m.in. Niemcy, Włochy, Wielka Brytania czy Hiszpania, a w tym roku, po raz drugi w historii, jest to Turcja.