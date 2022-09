Kadeci na MSPO

Zachęcam kadetów, żeby po zakończeniu edukacji w klasach wojskowych skorzystali z oferty, jaką mają wojskowe uczelnie – mówił dziś wicepremier Mariusz Błaszczak do młodzieży z klas mundurowych, która rozpoczęła rok szkolny. Uroczystość odbyła się podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. W tym roku naukę w klasach mundurowych podjęło aż 20 tys. uczniów.

– Gratuluję, podjęliście dobrą decyzję. Ta decyzja jest związana z łączeniem edukacji z możliwością nabycia umiejętności potrzebnych do obrony ojczyzny – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony narodowej, który we wtorek wziął udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego klas mundurowych. To wydarzenie, które co roku odbywa się podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Wicepremier Błaszczak mówił do zgromadzonej młodzieży, że wzmacnianie sił zbrojnych jest ważnym elementem odstraszającym agresora. – Naszym zadaniem jest doprowadzenie do tego, aby jak najwięcej osób potrafiło posługiwać się bronią – mówił szef MON-u. – Jako kadeci będziecie mieli takie przeszkolenie. Stanowicie, jestem o tym przekonany, młode pokolenie żołnierzy Wojska Polskiego – zaznaczył.

Wicepremier przypomniał, że tylko w tym roku w 267 szkołach uczy się łącznie 20 tys. kadetów. – To naprawdę dobry wynik, to o 5 tys. więcej niż w roku ubiegłym. Chciałbym, aby w przyszłym roku ta liczba była jeszcze wyższa – mówił Mariusz Błaszczak. Co istotne, absolwenci szkół średnich, którzy ukończyli klasy o profilach mundurowych, a chcieliby kontynuować edukację w akademiach wojskowych, mogą liczyć na dodatkowe punkty podczas rekrutacji. Z kolei ci, którzy wstąpią do Wojska Polskiego, będą mieli skróconą służbę przygotowawczą do 12 dni. – To nagroda wynikająca z tego, że przez lata nauki zdobyliście umiejętności związane ze służbą wojskową – podkreślił minister obrony.

Płk Mirosław Bryś, szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, przypomniał, że obecnie młodzież kształci się w klasach mundurowych w ramach trzech programów oferowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej: oddziałów przygotowania wojskowego, certyfikowanych klas mundurowych oraz cyber.mil.pl z klasą. – We wrześniu rzesze młodzieży rozpoczynają naukę w szkołach średnich. Wśród nich jest 20 tys. osób, które oczekują czegoś więcej i chcą robić więcej. To właśnie kadeci – podkreślił płk Bryś. – Dziękuję wam za podjęcie tego trudu, wysiłku, codziennej nauki i zdobywania umiejętności obrony naszej ojczyzny – zwrócił się do młodzieży.

Uroczystość zakończył pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów klas mundurowych.