Premier w Żelaznej Dywizji

– Polska armia stoi na stabilnym fundamencie budżetu państwa, który zapewnia pieniądze na jej rozwój, unowocześnianie, zakupy i produkcję krajową najnowocześniejszej broni – stwierdził premier. Dodał, że planowany jest rewolucyjny skok w budżecie państwa do poziomu blisko 100 mld zł na armię w 2023 roku. Według przyjętego przez rząd w zeszłym tygodniu projektu ustawy budżetowej na przyszły rok wydatki obronne mają wynieść 97,4 mld zł. W tym roku było to około 58 mld zł.

Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że dziś jesteśmy bezpieczni i mocno na bezpieczeństwo stawiamy. – Zdecydowaliśmy się na znaczne wzmacnianie polskiej armii, do której trafia i będzie trafiał nowoczesny sprzęt – podkreślił szef rządu. Mówił m.in. o zakupie pojazdów MRAP Cougar 4 × 4 (które kilka dni temu trafiły do 18 DZ), kontrakcie na artylerię lufową i rakietową oraz systemie obrony powietrznej Patriot i rozwoju programu Wisła.

Premier nawiązał także do działań mających wzmocnić wschodnią flankę NATO i do wczorajszej rozmowy telefonicznej z Kamalą Harris, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. – Podkreśliła ona to, o czym prezydent Joe Biden mówił, będąc w Polsce, że NATO, najsilniejszy sojusz militarny w historii świata, będzie bronił każdego cala kwadratowego ziemi państw należących do paktu – przekazał Morawiecki. Według szefa rządu sytuacja Ukrainy jednoznacznie pokazuje, że na pomoc innych może liczyć ten, kto potrafi sam przez jakiś czas się obronić. – Tylko ten zapewni sobie pokój, kto się w odpowiedni sposób przygotuje do wojny. Polska przygotowuje się na niebezpieczne okoliczności, a jako część najsilniejszego sojuszu w historii świata już jesteśmy bezpieczni – zaznaczył szef rządu.

W Siedlcach premier spotkał się z dowództwem i żołnierzami 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka, która obchodzi dzisiaj święto. Morawiecki przypomniał, że 18 DZ ma liczyć cztery brygady, trafią też do niej czołgi Abrams. – Będzie to jedna z najsilniejszych dywizji pod względem kompleksowego uzbrojenia, wyposażenia w całej Europie – dodał Morawiecki.

Żelazna Dywizja została powołana w 2018 roku, a na jej czele stoi gen. bryg. Arkadiusz Szkutnik. W skład dywizji weszły: 1 Warszawska Brygada Pancerna z Wesołej i 21 Brygada Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa oraz formowana od 2019 roku 19 Brygada Zmechanizowana z Lublina.

Dziś premier Morawiecki odwiedza trzy województwa: mazowieckie, lubelskie i podlaskie w ramach akcji #bezpiecznapolskabezpiecznipolacy i spotyka się z żołnierzami, celnikami, funkcjonariuszami Straży Granicznej i policjantami.