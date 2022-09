Więcej Krabów dla Wojska Polskiego

W Kielcach rozpoczyna się 30. edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Dziś z uczestnikami wydarzenia spotkali się prezydent Andrzej Duda i wicepremier Mariusz Błaszczak. Został zatwierdzony także pierwszy kontrakt. Na jego mocy Wojsko Polskie otrzyma 48 samobieżnych armatohaubic Krab i 36 wozów towarzyszących.

Chociaż tegoroczny MSPO zostanie oficjalnie otwarty dopiero jutro, już dzisiaj zawarty został pierwszy kontrakt. Wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę na dostawę do Wojska Polskiego kolejnych dwóch dywizjonowych modułów ogniowych „Regina”. Na jej mocy do Sił Zbrojnych RP trafi 48 armatohaubic samobieżnych Krab, 22 wozy dowodzenia, 12 wozów amunicyjnych i 2 warsztaty remontu uzbrojenia i elektroniki. Kontrakt uwzględnia również pakiet szkoleniowy i logistyczny. Sprzęt zostanie wyprodukowany w Hucie Stalowa Wola, a jego wartość to ponad 3 miliardy 800 milionów złotych. – Wykorzystujemy maksymalnie potencjał, jakim dysponuje Huta Stalowa Wola, przypominam, że pierwszą umowę na dostarczenie czterech Dywizjonowych Modułów Ogniowych podpisaliśmy sześć lat temu, a w tym roku HSW podpisała umowę z Ukrainą na dostawę Krabów – mówił Mariusz Błaszczak. – Cieszy mnie, że potencjał polskiego przemysłu ciągle wzrasta. Podpisana w 2016 umowa zakładała wyprodukowanie 4 dywizjonowych modułów ogniowych w ciągu 8 lat, a dzisiejsze zamówienie dwóch modułów zostanie zrealizowane w dwa, dwa i pół roku – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak.





Paweł Sobkowicz / ZbrojnaTV

Z kolei Andrzej Duda przypomniał, że sprzęt, który otrzyma wojsko, jest używany w warunkach bojowych. – Bacznie obserwujemy, jak nasz sprzęt zachowuje się na Ukrainie. Przekazywane są nam wnioski z jego użytkowania, które służą usprawnianiu jego działania. Ma to ogromne znaczenie dla przyszłości naszych sił zbrojnych – powiedział prezydent.