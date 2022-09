Tetytorialsi dziękują przedsiębiorcom Lubelszczyzny

Jest on dedykowany zaproszonym Pracodawcom z terenu całej Lubelszczyzny, którzy zatrudniają żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej. Będzie też okazją do wyrażenia wdzięczności za stworzenie Pracownikom najlepszych warunków do godzenia pracy zawodowej i służby wojskowej.

Dowódca 2 LBOT, płk Tadeusz Nastarowicz, podkreśla, że bardzo ważny jest także trud wkładany przez Pracodawców w budowanie bezpieczeństwa kraju:

– Zdajemy sobie sprawę, iż zatrudnianie żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej może być dla pracodawców, szczególnie z mniejszych podmiotów gospodarczych, sporym obciążeniem, zwłaszcza w ostatnim czasie, kiedy żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej są angażowani w walkę ze skutkami licznych sytuacji kryzysowych. „Terytorialsi”, oprócz swoich codziennych zadań, nie tylko wspierali aktywnie lokalne samorządy w zwalczaniu i zapobieganiu Covid-19, czy w relokacji uchodźców z terytorium ogarniętej wojną Ukrainy, ale także pomagają Straży Granicznej i jednostkom Wojsk Operacyjnych w ochronie granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi. To dla nas bardzo ważne, gdy Pracodawcy na Lubelszczyźnie ze zrozumieniem podchodzą do wymogów służby w 2LBOT. Podczas tego wyjątkowego koncertu chcemy im za to podziękować.

Wieczór uświetni swoim występem Orkiestra Wojskowa w Lublinie, która jest jedną z najstarszych orkiestr w Wojsku Polskim. Prezentuje wysoki poziom artystyczny. Orkiestra wielokrotnie przebywała na wyjazdach artystycznych poza granicami kraju, koncertując w Niemczech, Białorusi, Belgii, Czechach i na Słowacji. W latach 2003, 2005, 2007 orkiestra brała udział w koncertach organizowanych przez Departament Wychowania i Promocji Obronności MON w Łazienkach Królewskich w Warszawie. W 2007 r. uświetniła uroczystości rocznicowe poświęcone zakończeniu II Wojny Światowej. Obecnie orkiestra uczestniczy w regionie we wszystkich imprezach oraz uroczystościach organizowanych z okazji świąt państwowych, wojskowych, patriotycznych i religijnych. W okresie między festiwalami orkiestra intensywnie rozwija swoją działalność muzyczną, popularyzując szereg opracowań o wysokiej randze artystycznej.

W repertuarze orkiestry na koncercie będzie można usłyszeć utwory o różnorodnej charakterystyce, odnoszące do tematyki patriotycznej oraz rozrywkowej i filmowej – w najnowszych aranżacjach, tworzonych przez znakomitych artystów z myślą o powyższym przedsięwzięciu. Będą one zawierały współbrzmienia orkiestry dętej wzbogacone o wybrane instrumentarium, obejmujące kwartet smyczkowy oraz rozbudowany zespół perkusyjny, uzupełnione o zaproszonych wykonawców ze środowiska cywilnego. Takie połączenie pozwoli usłyszeć odbiorcy nowe współbrzmienia, odmienne od typowej muzyki na instrumenty dęte, a orkiestrze da możliwość zaprezentowania się z innej strony, znacznie rozbudowującej ładunek emocjonalny występu. Podczas koncertu zostaną także zaprezentowane utwory wokalne, wykonywane przez młodych polskich artystów uczestniczących między innymi w czołowych programach muzycznych, takich jak: „The Voice of Poland” czy „Szansa na sukces”.

Wydarzenie będzie promowało województwo lubelskie, jako miejsce, którego mieszkańcy wspólnie dbają o rozwój i bezpieczeństwo kraju oraz lokalnych społeczności. Honorowym Patronatem objęli koncert: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Wojewoda Lubelski Lech Sprawka. Województwo Lubelskie jest także Partnerem we wsparciu realizacji wydarzenia w ramach programu „Lubelskie Smakuj Życie!”. Swojego wsparcia udzielili również: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Tekst: por. Marta Gaborek/2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej