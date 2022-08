Cegielski wzmocni PGZ

Andrzej Śliwa, wiceminister aktywów państwowych, podkreślał na uroczystości podpisania listu intencyjnego, że proces włączenia firmy H. Cegielski-Poznań do Grupy Kapitałowej PGZ będzie operacją wieloetapową. – Przed nami prace robocze i będziemy finalizowali kwestie związane z dokapitalizowaniem tej spółki, aby stała się istotną częścią PGZ-etu – mówił wiceminister.

Polska Grupa Zbrojeniowa będzie głównym partnerem koreańskiego koncernu Hyundai Rotem w realizacji kontraktu na dostawę do Wojska Polskiego koreańskich czołgów K2 i armatohaubic K9. Polsko-koreańska umowa zakłada, że docelowo produkcja tego uzbrojenia będzie odbywać się w naszym kraju. Włączenie spółki H. Cegielski-Poznań SA w struktury PGZ-etu ma dać narodowemu koncernowi dodatkowe moce produkcyjne w zakresie broni pancernej.

Do końca tego roku spółka H. Cegielski-Poznań ma się stać częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. List intencyjny o współpracy w tej sprawie podpisali przedstawiciele obu firm i Ministerstwa Aktywów Państwowych. PGZ chce zwiększyć swoje moce produkcyjne w związku z realizacją w Polsce kontraktu na dostawę koreańskiego uzbrojenia.

Kontrolowana przez Skarb Państwa poznańska spółka kilka dekad temu była czołowym europejskim wytwórcą napędów okrętowych oraz lokomotyw i wagonów. Obecnie specjalizuje się w produkcji konstrukcji stalowych, dmuchaw przemysłowych i części do silników. Jak zapowiada MAP, przed wejściem w struktury PGZ-etu, Cegielski musi rozwiązać bieżące problemy finansowe. Ministerstwo na razie nie ujawniło ani jaką kwotą, ani jakim narzędziem finansowym zamierza dokapitalizować poznańską spółkę.

Przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej nie ukrywają, że zależy im na włączeniu w struktury holdingu firmy, która może znacząco podnieść moce produkcyjne PGZ-etu w zakresie broni pancernej i zmechanizowanej. Ma to niebagatelne znaczenie w kontekście realizacji kontraktów na produkcję w Polsce koreańskich czołgów K2 oraz haubic K9. – Docelowo zamierzamy Cegielskiego wzmocnić finansowo i podnieść na wyższy poziom technologiczny. To jest bardzo dobra decyzja Skarbu Państwa, która pozwoli nam w krótkim czasie wykorzystać zdolności produkcyjne, kapitał ludzki, technologów, spawaczy, czyli zaprząc ten potencjał do produkcji zbrojeniowej – mówił Sebastian Chwałek, prezes PGZ-etu.