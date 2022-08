Miliardy dla wojska

Rekordowy budżet – niemal 98 mld zł – na obronność w 2023 roku staje się faktem – poinformował we wtorek Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony narodowej. To efekt decyzji Rady Ministrów, która we wtorek przyjęła projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Zapadła także decyzja dotycząca zwiększenia o 30–40 mld zł sumy przeznaczonej na zakupy uzbrojenia za granicą.

– Rada Ministrów przyjęła ambitny budżet na trudne czasy. To jest budżet bezpieczeństwa Polski i bezpieczeństwa polskich rodzin – powiedział po obradach rządu premier Mateusz Morawiecki. Jak mówił, w 2023 roku przewidywane dochody budżetu państwa to 604,4 mld zł. – Jest to wzrost o 105 mld zł względem zeszłego roku, a w stosunku do 2015 roku jest to wzrost o 110% – podkreślił. Szef rządu zaznaczył, że wydatki zaplanowano na poziomie 669,4 mld zł, co powoduje, że deficyt wyniesie nie więcej niż 65 mld zł.

Ważne miejsce w projekcie przyszłorocznego budżetu zajmują kwestie związane z obronnością. Rząd postanowił zwiększyć środki przeznaczane na ten cel do 3% PKB. – Ten rok zakończymy z budżetem na obronę narodową na poziomie 58 mld zł. Na przyszły rok planujemy 98 mld zł w samym budżecie i oprócz tego zamierzamy przeznaczyć dodatkowe 30–40 mld zł na zakupy uzbrojenia z zagranicy – mówił dziś Morawiecki. W projekcie budżetu na 2023 rok zarezerwowano również fundusze na zwiększenie liczby etatów w armii. – Jest plan zrekrutowania w przyszłym roku ponad 20 tys. żołnierzy, nie licząc wojsk obrony terytorialnej – zaznaczył.