Przysięga i IV święto kujawsko-pomorskich terytorialsów

Wojska obrony terytorialnej z założenia działają w swoich stałych rejonach odpowiedzialności, czyli w uproszczeniu mówiąc województwach. Z tego powodu bardzo ważne są szkolenia żołnierzy poza terenami wojskowymi, m.in. w miastach i mniejszych okolicznych miejscowościach tam, gdzie mieszkają żołnierze. Terytorialsi mają być blisko ludzi, szkolić się i doskonalić dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Przysięga w centrum miasta to również element wyjścia do społeczeństwa i przeżywania wspólnie z nim najważniejszych chwil z życia brygady. 8 K-PBOT jest związana z Toruniem od samego początku. Dowództwo brygady znajduje się w Bydgoszczy, ale 81 (pierwszy w strukturach brygady) batalion lekkiej piechoty powstał w 2018 r. właśnie w mieście Kopernika.

Blisko 160 żołnierzy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej ps. Zo złożyło przysięgę wojskową na Rynku Nowomiejskim w Toruniu. To ostatni dzień 16-dniowego szkolenia podstawowego w ramach akcji Wakacje z WOT, na którym stawili się 12 sierpnia.

­- dzisiejszy dzień jest dla nas szczególny z trzech powodów. Rośniemy w siłę dzięki nowym żołnierzom czwartego już w tym roku wcielenia. Nasi żołnierze ustawicznie się rozwijają, czego efektem jest ślubowanie podoficerów, którzy ukończyli kurs i dziś są promowani na stopień kaprala - pierwszy stopień podoficerski. Trzecie wydarzenie to kolejne, IV święto brygady. Obecnie brygada liczy około 2100 żołnierzy, to jest wielki powód do radości – powiedział Dowódca 8 K-PBOT płk Krzysztof Stańczyk.

Brygada się rozrasta i do zapewnienia dalszego rozwoju stał się niezbędny kolejny, 84 batalion lekkiej piechoty. Budynek po byłej szkole podstawowej we Włocławku jest już terenem wojskowym i niebawem ruszą remonty. Pierwsze szkolenie podstawowe jest planowane na 3 kwartał przyszłego roku. Dzięki temu wojsko powraca do Włocławka po 20 latach. - Z dumą przywołujemy, przy okazji takiej uroczystości w naszym mieście, również patronat waszej formacji wpisany w życie pani generał Elżbiety Zawackiej, rodowitej torunianki, legendarnego żołnierza państwa podziemnego – podkreślił prezydent Torunia Michał Zaleski.

27 sierpnia żołnierze 8 K-PBOT symbolicznie obchodzą również swoje Święto. Przyjęło się już, że główne obchody przypadają zawsze podczas sierpniowej przysięgi wojskowej. Faktycznie Święto jest obchodzone 10 września. To właśnie w nocy z 9 na 10 września 1943 r. Patronka 8 K-PBOT gen. bryg. Elżbieta Zawacka ps. Zo jako jedyna kobieta Cichociemna wykonała skok spadochronowy do okupowanej Polski. Najlepszym prezentem dla brygady jest wyszkolenie jej żołnierzy. I pod tym względem weekend 27-28.08.2022 r. jest wyjątkowy – w całym województwie będzie się szkoliło około 1100 żołnierzy ochotników. Mundurowi już niedługo, bo z początkiem września rozpoczynają również dwutygodniowe, poligonowe szkolenia zintegrowane, które podsumowują rok szkolenia i sprawdzają umiejętności nabyte przez żołnierzy poprzez egzamin w formie pętli taktycznej. - Od 24 lutego przybyło do naszego regionu około 50 tysięcy uchodźców - kobiet, dzieci, osób starszych. Również żołnierze WOT są z nami, pomagają nam, odgrywają bardzo ważną rolę – podsumował Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.

Żołnierze po przysiędze wzmocnią wszystkie bataliony w strukturach 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Część z nich rozpocznie wykonywanie swoich zadań służbowych w toruńskim Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.

- Nigdy nie będziecie sami w tej służbie, bo wszyscy jesteśmy członkami tej samej wspólnoty, dzielimy wspólne wartości szanujemy tradycje, która nas i naszą zbiorową pamięć ukształtowała – zapewnił Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek województwa.

Tekst: por. Paweł Banasiak/ oficer prasowy 8 K-PBOT