Rozwijamy zdolności - BSP w WOT

28 sierpnia obchodzony jest Dzień Lotnictwa Polskiego. Wojska Obrony Terytorialnej od trzech lat budują struktury lotnicze w każdej brygadzie oparte na wykorzystaniu Bezzałogowych Statkach Powietrznych klasy mini - Fly Eye v 3.0. Przez ten okres przeszkolonych zostało ponad 50 operatorów BSP, którzy wylatali blisko 4 tys. godzin.

27 sierpnia 2022 r. mija dokładnie 3 lata od pierwszego lotu na mini BSP Fly Eye v 3.0 będącego na wyposażeniu Wojsk Obrony Terytorialnej. To czas, który nie został zmarnowany. Od samego początku Dowództwo WOT inwestowało w rozwój tego obszaru stawiając szczególny nacisk na bezpieczne i sprawne szkolenie operatorów BSP.

Od 2019 r. w Wojskach Obrony Terytorialnej realizowane są zadania związane z wdrażaniem do użytku Bezzałogowych Statków Powietrznych-BSP klasy mini BSP FlyEye v 3.0. W strukturze brygad OT tworzone są etatowe struktury, odpowiedzialne za ich wykorzystanie - grupy rozpoznania obrazowego (GRO), grupy BSP oraz sekcje bezpieczeństwa lotów. Od momentu postawienia zadań związanych z eksploatacją BSP, każdego roku wśród Terytorialsów przybywa zainteresowanych szkoleniem lotniczym w zakresie eksploatacji BSP. Od początku wprowadzenia BSP do WOT uprawnienia do wykonywania lotów samodzielnych nadano ponad 50 operatorom, którzy zrealizowali naloty o łącznej wartości ponad 4 tys. godzin. Ilość czasu naszych BSP w powietrzu wzrasta sukcesywnie z roku na rok. W 2019 roku, gdy WOT zaczynały budować zdolności w tym zakresie, wykonano około 150 godzin lotów, dla porównania, w tym roku, do sierpnia, wykonano już ponad 1 tys. godzin lotów.