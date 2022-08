Kontrakty na „Grzmoty” i „Czarne pantery”

Szef MON-u podkreślał, że to rekordowo szybko dokonane zakupy. – To, co osiągnęliśmy z naszym koreańskim partnerem jest czymś imponującym. Trzy miesiące temu, podczas mojej wizyty w Seulu, rozpoczęliśmy negocjacje. Dwa miesiące temu prezydenci naszych państw podczas szczytu NATO w Madrycie rozmawiali o naszej współpracy. Miesiąc temu podpisaliśmy umowy ramowe , a dziś umowy w sprawie sprzedaży czołgów K2 i armatohaubic K9 – mówił Mariusz Błaszczak.

W uroczystości wzięli udział prezesi obu koreańskich koncernów oraz wiceminister obrony Republiki Korei, a także szef Agencji DAPA (Defense Acquisition Program Administration), która była dla MON stroną w międzyrządowych negocjacjach.

Wicepremier zaznaczył, że oba kraje łączy bardzo dużo i umowy na sprzedaż uzbrojenia są korzystne dla obu państw, tak w sferze bezpieczeństwa, jak i przemysłowej. – Współpraca polsko-koreańska wzmacnia oba nasze państwa. Zarówno Polska, jak i Korea chcą pokoju, ale żeby go osiągnąć, żeby go utrzymać, musimy mieć rozwinięte siły zbrojne, bo to warunek podstawowy tego, żeby odstraszyć agresora – podkreślał.

Szef DAPA, Kang Eun-ho, mówił, że jeśli chodzi o zagrożenia ze strony sąsiadów, Korea ma podobną, trudną historię jak Polska. – Doskonale was rozumiemy. Żyję w kraju, który nie zakończył wojny. W każdej chwili możemy zostać zaatakowani. Dlatego tak bliskie są nam wasze obawy i potrzeby – mówił.

Podpisane dzisiaj umowy to jedne z największych zakupów wojska po 1989 roku. Za 180 czołgów Polska zapłaci 3,37 mld dol., a za 212 armatohaubic 2,4 mld dol. Wicepremier Mariusz Błaszczak podkreślał, że broń błyskawicznie zostanie dostarczona Siłom Zbrojnym RP. Pierwsze 10 czołgów i 24 armatohaubice ma trafić do polskiej armii, do 16 Dywizji Zmechanizowanej, jeszcze w tym roku. – Czołgi K2 do Morąga, a haubice K9 do pułku artylerii w Węgorzewie – zapowiadał minister obrony.

Eksperci wskazują, że koreańskie czołgi i armatohaubice należą do najnowocześniejszych na świecie. Najlepiej potwierdza to zainteresowanie tym sprzętem ze strony innych armii. Po haubice K9 sięgnęły – albo w formie gotowych dział albo licencji na ich wytwarzanie – Turcja, Indie, Estonia, Norwegia, Finlandia, Australia i Egipt. Natomiast czołgów K2 może wkrótce używać norweskie wojsko, decyzja jeszcze nie zapadła, a konkurentem koreańskiej konstrukcji są niemieckie Leopardy 2.

Czarna pantera

K2 Black Panther wyróżniają się na tle konkurencji niską wagą, dużą manewrowością i nowoczesnymi systemami kierowania ogniem oraz wsparcia dowodzenia.

Ważą około 55 ton, a 1500-konny silnik Diesla pozwala im poruszać się w terenie z prędkością ponad 50 km/h (po drogach utwardzonych 70 km/h). Dzięki specjalistycznym urządzeniom „Czarne pantery” dysponują dużymi zdolnościami pokonywania przeszkód wodnych. Bez trudu przeprawią się przez rzekę czy jezioro o głębokości do czterech metrów.

Podstawowym uzbrojeniem K2 jest wyposażona w automat ładowania gładkolufowa armata o kalibrze 120 mm. Umożliwia ona wystrzelenie w ciągu minuty 10 pocisków. Koreańska armia zleciła opracowanie dla „Czarnych panter” kilku typów specjalistycznej amunicji, w tym pociski KSTAM – Korean Smart Top Attack Munition, którymi można razić cele oddalone nawet o 8 km.

Broń boga wojny

Armatohaubica K9 Thunder waży około 47 ton. Wyposażona jest w tysiąckonny silnik MT881Ka-500, który w połączeniu z hydropneumatycznym podwoziem gąsienicowym umożliwia jazdę z prędkością wynoszącą prawie 70 km/h.

K9 wyposażona jest w 155 mm armatę (produkcji Hyundai WIA CN98), której lufa ma długość 52 kalibrów. W zależności od typu amunicji umożliwia ona rażenie celów oddalonych o 30 km – amunicją (M549A1), o 36 km – amunicją K310, 40 km – pociskami K307, a najnowszymi ładunkami – K315, obiekty oddalone nawet o 54 km.

Na tle konkurencji K9 wyróżnia się m.in. szybkostrzelnością. Można z niej wystrzelić od 6 do 8 pocisków na minutę, zaś w trybie ognia ciągłego strzelać przez godzinę z prędkością dwóch pocisków na minutę.