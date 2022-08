Norwegian Foot March żołnierzy 5 MBOT

W dniach 22-23 sierpnia żołnierze z 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej wzięli udział w prestiżowym marszu Norwegian Foot March w Bemowie Piskim. W tym roku organizatorem wydarzenia byli żołnierze amerykańscy z Batalionowej Grupy Bojowej NATO.

Norwegian Foot March to prestiżowy marszobieg organizowany przez Norweskie Siły Zbrojne na całym świecie. Historia tego przedsięwzięcia sięga roku 1915. Działania zbrojne I wojny światowej były impulsem dla żołnierzy norweskich do zorganizowania swoistego testu wytrzymałości fizycznej. Głównym założeniem marszu było przeszkolenie żołnierzy z szybkiego przemieszczania większych jednostek wojskowych na duże odległości w sposób, który zagwarantuje im gotowość do walki nawet po pokonaniu wielu kilometrów z plecakiem i pełnym uzbrojeniem. Obecnie Norwegian Foot March organizowany jest w ramach propagowania aktywności fizycznej w formie marszu wśród personelu wojskowego i cywilnego.

We wtorek 23 sierpnia, 18 terytorialsów z 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej konkurowało w marszu kondycyjnym z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, Batalionowej Grupy Bojowej NATO oraz 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Łącznie w dwudniowym wydarzeniu wzięło udział ponad 400 żołnierzy. Dystans, jaki mieli do pokonania, to 30 km z jedenastokilogramowym obciążeniem. Przed rozpoczęciem rywalizacji, żołnierze musieli stawić się w wyznaczonym miejscu, aby sprawdzić, czy spełniają normy obciążeniowe plecaka. Na starcie o godzinie 5 nad ranem zameldowało się blisko 170 zawodników z różnych jednostek wojskowych, w tym żołnierze WOT, 15 Brygady Zmechanizowanej, żołnierze amerykańscy, brytyjscy, rumuńscy i chorwaccy z Batalionowej Grupy Bojowej NATO. Podczas pokonywania trasy mazowieccy terytorialsi wzmacniali swoją wytrzymałość i sprawność fizyczną, jak również sprawdzili umiejętności z przygotowania odpowiedniego wyposażenia do długotrwałego wysiłku. Dla większości żołnierzy marszobieg norweski okazał się sporym zaskoczeniem i prawdziwym treningiem mentalnym. Poza dystansem największym wyzwaniem dla uczestników był wymagający teren, niesprzyjająca pogoda, a także zmierzenie się z bólem, zmęczeniem i drobnymi kontuzjami.