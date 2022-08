Ochotnicy służby dobrowolnej w 3 FO

Do 3 Flotylli Okrętów skierowani zostali żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, którzy po 28 dniach szkolenia podstawowego i złożeniu przysięgi wojskowej, zostali skierowani do jednostek wojskowych gdyńskiej Flotylli, gdzie kontynuują szkolenie specjalistyczne. Szkolenie to pozwoli zdobyć żołnierzom niezbędne umiejętności, wymagane na ich stanowiskach służbowych. Żołnierze pod okiem wyznaczonych instruktorów, starszych kolegów oraz w ramach szkolenia programowego pododdziałów, przez kolejne miesiące będą nabywać wiedzę i umiejętności niezbędne na ich stanowiskach służbowych.

REKLAMA

Podczas wizyty w dowództwie gdyńskiej flotylli ochotnicy zwiedzili Salę Tradycji, gdzie zostali zapoznani z historią i tradycjami największego związku taktycznego Marynarki Wojennej, a także odwiedzili pokłady okrętów, gdzie mogli zapoznać się z niełatwą ale pełną wyzwań i przygód służbą w morskim rodzaju Sił Zbrojnych RP.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została wprowadzona przełomowym dokumentem dla obronności RP i polskich sił zbrojnych – Ustawą o Obronie Ojczyzny. Ustawa zawiera dostosowany do współczesnych wyzwań całokształt prawa wojskowego oraz proponuje mechanizmy finansowania jego modernizacji, jak również wskazuje model do osiągnięcia 300 tys. żołnierzy w Polskich Siłach Zbrojnych (250 tys. w jednostkach operacyjnych oraz 50 tys. terytorialsów). O powołanie do tego rodzaju służby może ubiegać się osoba, która skończyła 18 lat, ma polskie obywatelstwo, zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej, nieposzlakowaną opinię i nie była karana za przestępstwo umyślne.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa składa się z dwóch etapów: 28-dniowego szkolenia podstawowego i trwającego do 11 miesięcy szkolenia specjalistycznego, połączonego z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej.

Tekst: Sekcja Prasowa 3 FO