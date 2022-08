Zmowa mocarstw dla wojny

Punktem zwrotnym we wzajemnych stosunkach było przemówienie Stalina z 10 marca 1939 roku podczas obrad XVIII Zjazdu Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) w Moskwie, zwane „kasztanową mową”. Stalin stwierdził w nim, że zachodnie państwa chciałyby, aby sowieckimi rękami zostały wyciągnięte z ognia gorące kasztany. Miał na myśli potencjalny związek ZSRS z Zachodem dla zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa ze strony III Rzeszy. – Hitler odebrał przemówienie jako sygnał do porozumienia – tłumaczy badacz.

Od kwietnia 1939 roku trwały nieoficjalne rokowania w sprawie zawarcia paktu gospodarczego i politycznego. W maju Stalin odwołał ze stanowiska ministra spraw zagranicznych Maksima Litwinowa, zwolennika sojuszu z Wielką Brytanią i Francją, a mianował na nie Wiaczesława Mołotowa, będącego za porozumieniem z Niemcami. Był to kolejny sygnał dla Hitlera.

19 sierpnia oba kraje podpisały porozumienie o współpracy ekonomicznej i wymianie handlowej. Dzięki niemu Niemcy otrzymali dla swojego przemysłu wojennego ogromne dostawy surowców z ZSRS, także w czasie blokady gospodarczej wprowadzonej po wybuchu wojny przez Wielką Brytanię. W zamian Związek Sowiecki dostawał niemiecką technologię.

Cztery dni później Stalin wyraził zgodę na przylot do Moskwy Joachima von Ribbentropa, ministra spraw zagranicznych III Rzeszy. W nocy z 23 na 24 sierpnia podpisano sowiecko-niemiecki pakt o nieagresji, w którym zobowiązano się do powstrzymania się od wszelkiej przemocy i napaści we wzajemnych stosunkach. Od nazwisk sygnujących porozumienie polityków nazwano go paktem Ribbentrop-Mołotow.

Jawny dokument został uzupełniony o tajny protokół regulujący podział stref wpływów między III Rzeszę a Związek Sowiecki w Europie. Składał się on z czterech punktów. W pierwszym z nich ustalono, że państwa bałtyckie (Finlandia, Estonia i Łotwa) znajdą się w sowieckiej strefie wpływów, a północna granica Litwy stanowić będzie granicę stref interesów Niemiec i ZSRS.

Drugi punkt dotyczył podziału terytorium Polski. „Kwestia, czy w obopólnym interesie będzie pożądane utrzymanie niezależnego Państwa Polskiego i jakie będą granice tego państwa, będzie mogła być ostatecznie wyjaśniona tylko w toku dalszych wydarzeń politycznych” – napisano. Ustalono też, że Besarabia należąca do Rumunii dostanie się pod sowiecką strefę wpływów. Na koniec podkreślono, że protokół traktowany będzie przez obie strony jako ściśle tajny.

Na układzie zyskały obie strony. Hitler otrzymał terytorium polskie na zachód od linii Wisły i Litwę. – Przede wszystkim jednak dostał gwarancje neutralności Moskwy w przypadku wojny z państwami Zachodu, która oddalała groźbę wojny na dwa fronty i pozwalała mu na rozpoczęcie II wojny światowej – zaznacza historyk.

Z kolei Stalin dostał ponad połowę terytorium Polski, większość terenów republik bałtyckich i północną Rumunię. Ponadto zyskał czas, aby podczas wojny toczonej przez III Rzeszę przygotować kraj do militarnej agresji. „Niemcy, oczywiście, napadną na Polskę, a wtedy przystąpienie do tej wojny Francji i Anglii będzie nieuniknione. Europę Zachodnią ogarną poważne niepokoje i zamieszki. W tych warunkach będziemy mieli duże szanse pozostania na uboczu konfliktu i przystąpienia do wojny w dogodnym dla nas momencie”, tłumaczył sowiecki przywódca podczas posiedzenia Biura Politycznego WKP(b) 19 sierpnia.

Mimo gwarancji tajności o protokole dodatkowym amerykański wywiad dowiedział się 24 sierpnia rano. Przekazał tę informację Wielkiej Brytanii, a ona Francji. Dwa dni później wiedzieli również Łotysze i Estończycy. Tylko Polski nikt nie poinformował o ustaleniach pomiędzy Hitlerem a Stalinem. Zawarty 25 sierpnia sojusz polsko-brytyjski, niestety, nie zapobiegł niemieckiej i sowieckiej agresji na nasz kraj w dniach 1 i 17 września.

– Symbolem współpracy obu totalitaryzmów była wspólna defilada zorganizowana 22 września w Brześciu nad Bugiem podczas przekazania miasta Sowietom przez Niemców – mówi dr Nowakowski. Rozpoczęła się także współpraca pomiędzy gestapo i NKWD, ugruntowana podczas czterech konferencji w latach 1939–1941. Ponadto 28 września oba kraje podpisały traktat o granicach i przyjaźni uzupełniający i modyfikujący sierpniowy dokument. ZSRS oddał Niemcom polskie ziemie do linii Bugu i Sanu, w zamian Sowieci otrzymali Litwę.

– Wzajemna przyjaźń trwała do czerwca 1941 roku, kiedy III Rzesza rozpoczęła ofensywę na wschód, atakując Związek Sowiecki – dodaje historyk. Dzisiaj rocznica podpisania paktu jest obchodzona jako Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Święto zostało ustanowione przez Parlament Europejski w 2008 roku.