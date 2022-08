Dwa złota w jeden dzień

W doskonały sposób uczciły Święto Wojska Polskiego zawodniczki z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. W poniedziałek w Monachium zdobyły dwa złote medale mistrzostw Europy. Bezkonkurencyjna we wspinaczce sportowej na czas była Aleksandra Mirosław. Złoto w maratonie wywalczyła st. mar. Aleksandra Lisowska, a Polki zajęły trzecie miejsce drużynowo.

Szer. Aleksandra Mirosław, dwukrotna mistrzyni świata we wspinaczce sportowej na czas, była faworytką w tej konkurencji. Ze swojego zadania wywiązała się znakomicie. W 1/8 finału pochodząca z Lublina zawodniczka z łatwością wygrała z Oksaną Burową z Ukrainy. W ćwierćfinale Mirosław nie miała również kłopotu z pokonaniem Aurélii Sarisson z Francji. Świetnie spisywały się także inne reprezentantki Polski, dlatego półfinały były wewnętrzną sprawą Biało-Czerwonych. Tu rekordzistka świata również wypadła rewelacyjnie, pokonując Patrycję Chudziak i meldując się w finale. Jej rywalką była w nim Aleksandra Kałucka. Faworyzowana Mirosław miała trochę problemów na trasie, ale wykorzystała minimalne potknięcie rywalki i zapewniła sobie złoto, choć tym razem rekord świata nie padł. – Rekord świata czy rekord życiowy to tylko skutek uboczny tego, co robię. Przyjeżdżam na zawody, by wygrywać, i dla mnie liczy się tylko to. Rekordy świata zmieniają się cały czas, a tytuł zostaje do końca życia – podsumowała swój występ na antenie TVP sportsmenka.

To drugi złoty medal mistrzostw Europy w karierze szer. Aleksandry Mirosław. Na najwyższym stopniu podium stanęła również w 2019 roku w Edynburgu. Reprezentowała też Polskę podczas igrzysk olimpijskich w Tokio, gdzie wspinaczka sportowa debiutowała na największej sportowej imprezie świata. Tam zawodnicy rywalizowali w trzech konkurencjach – boulderingu, prowadzeniu oraz wspinaczce na czas. Szer. Aleksandra Mirosław zajęła ostatecznie czwarte miejsce, zdobywając łącznie tyle samo punktów, co Akiyo Noguchi. O braku medalu zdecydowała przegrana Polki z Japonką w dwóch konkurencjach z trzech.