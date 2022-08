200 nowych terytorialsów

Obecne, tak liczne wcielenie to pokłosie ogromnego zainteresowania służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej, które rozpoczęło się po rosyjskiej agresji na Ukrainę w lutym tego roku. Rekruterzy odnotowali 7 krotnie więcej telefonów (w skali kraju) z zapytaniami o możliwość służby niż przed 24.02.2022 r. Wiele osób zdecydowało wtedy, że chce poznać podstawy żołnierskiego rzemiosła, jak obsługa broni, nauka strzelania, taktyki, medycyny pola walki i realnie zwiększyć bezpieczeństwo w okolicy najbliższej miejsca ich zamieszkania. Ogromne zainteresowanie społeczeństwa oraz wytężona praca rekruterów dały 12 sierpnia owoc w postaci wcielenia do służby ponad 200 osób w koszarach przy ul. Piastowskiej 2-8 w Toruniu. Po ukończeniu tzw. szesnastki młodzi rekruci wzmocnią również bataliony w Inowrocławiu i Grudziądzu.

12 sierpnia 2022 r. w 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej rozpoczęła się tegoroczna akcja "Wakacje z WOT". To cykliczny program, w ramach którego ukończenie szkolenia podstawowego zostało umożliwione przede wszystkim uczniom i nauczycielom, ale również wszystkim, którzy 16 dni (8 dni dla szkolenia wyrównawczego) niezbędnych do jego ukończenia są w stanie wygospodarować tylko w czasie wakacji.

- Szkolenie podstawowe ma na celu nauczenie żołnierzy umiejętności z zakresu taktyki, szkolenia strzeleckiego, ratownictwa pola walki, regulaminów oraz innych zagadnień, które żołnierz powinien przyswoić w trakcie szkolenia podstawowego. Dalej będą te umiejętności rozwijać podczas comiesięcznych szkoleń rotacyjnych – powiedział dowódca kompanii szkolenia podstawowego por. Michał Osiński.

To przekłada się na zwiększenie potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej. WOT, najmłodszy 5 rodzaj Sił Zbrojnych RP ma przecież uzupełniać potencjał wojsk operacyjnych w czasie kryzysu i wojny poprzez wprowadzenie ich do Stałych Rejonów Odpowiedzialności (SRO), w uproszczeniu mówiąc województw. Kluczowe znaczenie ma tu znajomość terenu i lokalnych uwarunkowań, jakie mają terytorialsi pochodzący z miejsc, w których służą.

Niezbędny 84 batalion lekkiej piechoty

Duże zainteresowanie służbą przekłada się na potrzebę utworzenia 4 batalionu w strukturach brygady. Proces nabiera tempa. Była szkoła przy ul. Leśnej 27 we Włocławku to już oficjalnie teren wojskowy. Trwają prace, które umożliwią rozpoczęcie remontu jeszcze w 2022 r. Pierwsze szkolenie podstawowe ma się rozpocząć w III kwartale 2023 r. Dodatkowo cieszy fakt, że w obecnym wcieleniu w struktury brygady wstąpili kolejni ochotnicy z rejonu odpowiedzialności Wojskowego Centrum Rekrutacji (byłego WKU) Włocławek. Wraz z utworzeniem batalionu żołnierze WOT, którzy mieszkają we Włocławku i okolicach będą mieli możliwość przeniesienia i służby najbliżej miejsca zamieszkania.

Brygada liczy obecnie blisko 2100 żołnierzy. Czwarty batalion we Włocławku da możliwość służby kolejnym kilkuset żołnierzom. To realna siła w odniesieniu do całego 5 rodzaju Sił Zbrojnych RP, który liczy obecnie ponad 33 tys. żołnierzy. Dowódca WOT gen. broni Wiesław Kukuła potwierdził ostatnio, że docelowy pułap 50 tys. żołnierzy obrony terytorialnej i około 7,5 tys. żołnierzy zawodowych Wojska Obrony Terytorialnej powinny osiągnąć około 2026 lub 2027 roku.

Przysięga i IV święto brygady

Żołnierze z obecnego wcielenia złożą przysięgę wojskową na Rynku Nowomiejskim w Toruniu 27 sierpnia (sobota). Uroczystość będzie połączona z IV świętem 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W najważniejszym dniu w życiu żołnierza będą mogły towarzyszyć im zarówno rodziny, przyjaciele, jak i wszyscy chętni do spędzenia czasu w towarzystwie wojskowej rodziny. Przewidziano szereg atrakcji dla wszystkich, którzy zdecydują się świętować razem z terytorialsami. Początek uroczystości o godz. 11.00, wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!

Tekst: por. Paweł Banasiak