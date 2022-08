Wojsko pomoże w ratowaniu Odry

„Żołnierze zostaną skierowani w rejon Odry. Terytorialsi i wojska operacyjne będą pomagać w usuwaniu zanieczyszczeń na rzece. Będą także w gotowości do realizacji innych zadań” – poinformował dziś wicepremier Mariusz Błaszczak. Wojskowi z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej mają rozpocząć działania jutro.

Od końca lipca w Odrze znajdowane są martwe ryby. Wyławianiem tysięcy śniętych zwierząt zajmują się przedstawiciele Straży Pożarnej, straży rybackich, stowarzyszeń ekologicznych, a także wolontariusze. Teraz do akcji dołączą też żołnierze. O wsparcie wojska wystąpił do ministra obrony narodowej wojewoda lubuski. Mariusz Błaszczak, wicepremier i szef MON, poinformował dziś o wysłaniu żołnierzy w rejon Odry. „Terytorialsi i wojska operacyjne będą pomagać w usuwaniu zanieczyszczeń na rzece. Będą także w gotowości do realizacji innych zadań” – napisał w mediach społecznościowych. Wojskowi mają wspierać służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na Odrze i jej oczyszczenie.

Z kolei wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz, który razem z członkami rządu brał udział w konferencji prasowej w Cigacicach (woj. lubuskie), podał, że do dyspozycji wojewody lubuskiego oddelegowanych zostało ok. 150 żołnierzy wojsk obrony terytorialnej. – Wszystkie działania związane z usunięciem tych zanieczyszczeń, które są dziś podejmowane, Wojsko Polskie będzie wspierało. Jeśli będzie taka konieczność, do dyspozycji będą również żołnierze z 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej – poinformował wiceszef MON-u. Dodał także, że jeszcze dziś ma zostać zwołany sztab kryzysowy z przedstawicielami wszystkich województw, których dotknęła ta katastrofa. Mają w nim wziąć udział także przedstawiciele wojska.