Kask weterana może być twój!

W tym roku jest jeszcze szansa, aby przyłączyć się do akcji. Internetową aukcję kasku prowadzi na swoim profilu facebookowym Fundacja Sprzymierzeni z GROM. – Zebrane w ten sposób fundusze przeznaczymy na wsparcie potrzebującego weterana lub kilku weteranów, zależnie od sumy, jaką zbierzemy – mówi Grzegorz Wydrowski. Dlatego fundacja zachęca do udziału w licytacji nie tylko uczestników rajdu motocyklowego weteranów, lecz także inne osoby oraz firmy.

W Dniu Weterana został zainaugurowany 3 Rajd Motocyklowy Weteranów , którego uczestnicy przez miesiąc odwiedzali groby kolegów poległych na misjach. Podczas tej uroczystości wiceminister obrony Marcin Ociepa przekazał Grzegorzowi Wydrowskiemu, prezesowi Fundacji Sprzymierzeni z GROM, kask motocyklowy na aukcję charytatywną. Gest był kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Wtedy po raz pierwszy odbyła się internetowa licytacja takiego gadżetu. Nowy kask, który ozdobiono motywami nawiązującymi do służby poza granicami kraju, zdobył wówczas żołnierz 15 Brygady Zmechanizowanej. A organizatorzy zebrali na licytacji kilka tysięcy złotych.

To będzie ostatni akcent tegorocznego rajdu motocyklowego weteranów. Na profilu facebookowym Fundacji Sprzymierzeni z GROM trwa licytacja kasku motocyklowego z artystyczną grafiką militarną. W aukcji może wziąć udział każdy, kto jest pełnoletni i chce wspomóc weteranów. Pieniądze zostaną przekazane na wsparcie i rehabilitację żołnierzy, którzy służyli na misjach.

REKLAMA

Zielonooliwkowy kask w wersji N21 i w rozmiarze L wyprodukował znany koncern Nolan. Z przodu namalowana jest biało-czerwona flaga, a z tyłu widnieje napis „WETERAN”. Autorem grafiki na kasku jest Marek Szatkowski, st. aspirant z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesku. Barwy narodowe po bokach kasku są nieco zniszczone, jakby przetarte, co – jak tłumaczy autor grafiki – ma symbolizować rany, które żołnierze odnosili na zagranicznych misjach.

Weterani przyznają, że takie licytacje powinny stać się tradycją, bo zebrane w ten sposób fundusze trafią do żołnierzy potrzebujących wsparcia. Marek Szatkowski deklaruje, że może co roku ozdabiać pro publico bono militarnymi motywami motocyklowy kask, który będzie wystawiany na licytację. – Malowanie na motocyklach i muralach motywów wojskowych i patriotycznych to moja pasja – mówi.

Partnerem projektu Kask Weterana jest Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która ufundowała ten gadżet i od lat wspiera środowisko weteranów misji zagranicznych. – Po raz pierwszy przekazaliśmy kask w zeszłym roku, a sukces tamtej aukcji upewnił nas, że warto kontynuować ten pomysł. Zgodnie z naszym mottem pomagamy tym, co służą ojczyźnie, i mam nadzieję, że kask trafi w ręce osoby, która podziela wartości bliskie fundacji i weteranom – mówi Aneta Kordowska, prezes Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Aukcja zakończy się 13 sierpnia o godz. 20.00.