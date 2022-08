VI zmiana PKW IRINI rozpoczyna misję

Protokolarnego przekazania sił pomiędzy Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych a Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych dokonali: dowódca Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej kmdr pil. Andrzej Szczotka w imieniu Dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódca Centrum Operacji Morskich - Dowódca Komponentu Morskiego, wiceadmirał Krzysztof Jaworski w imieniu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Po zakończeniu uroczystości żołnierze VI zmiany, samolotem Sił Powietrznych C-130E Hercules, przemieścili się do bazy Sigonella na Sycylii. Po przejęciu obowiązków, rozpoczną działania mandatowe w ramach misji Unii Europejskiej EUNAVFORMED. Wtedy do kraju powróci piąta zmiana PKW, która rozpoczęła działania w środkowej części Morza Śródziemnego w lutym tego roku.

W maju 2015 roku Rada Unii Europejskiej ustanowiła misję EUNAVFOR MED której celem było rozbijanie przemytu migrantów i handlu ludźmi w centralnej części Morza Śródziemnego. We wrześniu 2015 roku, dwa miesiące po oficjalnym rozpoczęciu, misja otrzymała nazwę Sophia. W drugiej połowie 2017 roku Dowódca Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej otrzymał zadanie sformowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego EU SOPHIA, który miał działać w ramach operacji wojskowej UE. Bazą, sformowanego w styczniu 2018 roku, kontyngentu stała się baza NATO Sigonella, położona na Sycylii, 15 km na zachód od Katanii. 12 lutego 2018 roku, na lotnisku 44 Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach odbyła się uroczystość pożegnania I zmiany PKW EU SOPHIA. Zadania PKW EU SOPHIA obejmowały działania zmierzające do ograniczenia nielegalnego przemytu ludzi i towarów do Europy oraz wspierania morskich sił bezpieczeństwa Libii w szkoleniu i realizacji działań na rzecz ograniczenia nielegalnej imigracji. 31 marca 2020 roku Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o zakończeniu operacji EUNAVFOR MED SOPHIA i rozpoczęciu z dniem 1 kwietnia 2020 roku operacji EUNAFOR MED IRINI (z gr. pokój). Pełniąca misję na teatrze działań IV zmiana PKW EU SOPHIA z dniem 1 kwietnia 2020 roku przejęła zadania mandatowe operacji EUNAFOR MED IRINI, stając się I zmianą PKW EU IRINI. Głównym zadaniem misji jest wdrożenie embarga na broń ONZ, zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2292, zapobieganie nielegalnemu wywozowi z Libii ropy naftowej oraz zapewnianie wsparcia w tworzeniu zdolności i szkoleniu libijskiej straży przybrzeżnej i marynarki wojennej, w zadaniach związanych z egzekwowaniem prawa na morzu. Celem operacji jest także zakłócanie modelu działalności sieci przemytu ludzi i handlu ludźmi, zgodnie z prawem międzynarodowym, w tym Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza, rezolucjami RB ONZ oraz międzynarodowym prawem praw człowieka. Siedzibą główną dowodzącego operacją pozostaje Rzym.

Podstawowym środkiem PKW EU SOPHIA jest samolot patrolowo - rozpoznawczy M28B 1R Bryza z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego. Od maja 2022 z bazy w Sigonelli operuje maszyna o numerze 1006, która uczestniczy w misji po raz drugi. W trakcie początkowych działań PKW dostrzeżono potrzebę doposażenia samolotów biorących udział w misji w dodatkowe systemy: łączności satelitarnej SATCOM, automatycznej identyfikacji jednostek pływających AIS oraz dodatkowe radiostacje dla nawigatorów. Modernizację, w trakcie rotacji maszyn do kraju, na podstawie umowy zawartej przez Inspektorat Wsparcia, przeprowadził producent samolotu PZL Mielec.Po przejęciu obowiązków od V zmiany rozpoczną wykonywanie zadań mandatowych operacji EUNAVFOR MED z bazy Sigonella na Sycylii.

Źródło: BLMW