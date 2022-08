CASA na pomoc rannym w wypadku

Wojsko Polskie angażuje się w pomoc polskim pielgrzymom rannym w sobotnim wypadku autokaru. Wojskowa CASA wyleciała do Chorwacji i przewiezie do Polski kilkunastu poszkodowanych – poinformował wicepremier Mariusz Błaszczak. Lot wykonają piloci z 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego z Powidza.

Wojskowe samoloty bardzo często są wykorzystywane w operacjach transportu rannych. Tak było np. w przypadku ewakuacji Afgańczyków i zachodnich dyplomatów z zajętego przez talibów Kabulu w 2021 roku czy transportu rannych z Ukrainy. Od 37 lat Wojsko Polskie wykonuje także loty w ramach „Akcji Serce”. Na pokładzie wojskowych samolotów transportowane są wówczas narządy do przeszczepów. Takie loty najczęściej realizują piloci z bazy w podkrakowskich Balicach. W 2021 roku wojskowe samoloty i śmigłowce wykonały 78 przelotów.

Do wypadku autokaru doszło w sobotni poranek na autostradzie na północ od stolicy Chorwacji Zagrzebia. Podróżowali nim polscy pielgrzymi do sanktuarium w bośniackim Medjugorje. Jak poinformowała lokalna policja, z nieznanych na razie przyczyn pojazd zjechał z drogi i wpadł do rowu. W wyniku wypadku zginęło 12 osób, kilkadziesiąt trafiło do szpitala. Przyczyny katastrofy badają polskie i chorwackie służby.