Świętokrzyscy terytorialsi „przelali krew”

Żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej podzielili się najcenniejszym lekiem, jakim jest krew. W odpowiedzi na apele centrum krwiodawstw, w związku z brakującą krwią, zorganizowali akcję HDK.

Świętokrzyscy Terytorialsi przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach w ostatnią sobotę 6 sierpnia 2022r. zorganizowali zbiórkę krwi. Na apel o brakujących zapasach tego bezcennego leku odpowiedziało 61 żołnierzy 10 ŚBOT, oddając 27,45 lita krwi. To już kolejna zbiórka żołnierzy w trakcie wakacji. Poprzednia odbyła się 16 lipca w Sandomierzu, gdzie 24 żołnierzy oddało 10,8 litra krwi. Kolejna planowana jest na wrzesień w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Żołnierze solidaryzują się z osobami, które potrzebują krwi. Dlatego chętnie włączamy się w takie akcje. Jesteśmy zawsze tam, gdzie pomoc i nasze wsparcie jest potrzebne. Dziś do magazynów RCKiK dolaliśmy kolejne kropelki do prawie 700 litrów krwi, które do tej pory oddali żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej – podkreśla płk Piotr Hałys dowódca 10 ŚBOT. My dziś „przelewamy krew” dla ludzi, oddając ją w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Krew to rodzaj daru, który jest niepodrabialny i nie da się go sztucznie wytworzyć. Okres wakacyjny jest szczególnie ważny, ponieważ w tym czasie zawsze brakuje tego leku. Dlatego wszyscy zebraliśmy się tu, aby pomóc i oddać cząstkę siebie potrzebującym – powiedział st. szer. Wojciech Niebelski honorowy dawca uczestnik zbiórki.