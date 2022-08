AFN uderzył w Kołobrzegu

Kartę główną AFN 14 otworzyło starcie Adrianny Kreft, obiecującej zawodniczki, która ma na koncie pięć wygranych walk amatorskich oraz dwie zawodowe, i pochodzącej ze Słowacji Eliny Tauber. Po trzech rundach zaciętego pojedynku, jednogłośną decyzją sędziów zwyciężyła Kreft. Wielkim zaskoczeniem okazał się wynik kolejnego pojedynku, w którym rękawice krzyżowali debiutujący w AFN Kamil Stachura i Marcin Trzciński, zawodnik klubu WCA. Sędziowie punktowi zadecydowali, że trwająca pełne trzy rundy walka była bardzo wyrównana, dlatego werdykt brzmiał: większościowy remis. W oktagonie świetnie zaprezentował się też Adrian Wieliczko, który w AFN walczy dzięki wygranej w turnieju „Road to Armia” organizowanym przez freakową federację Fame MMA (w walkach biorą udział m.in. celebryci). Wieliczko już w pierwszej rundzie brawurowo wykonał duszenie zza pleców, czym zapewnił sobie zwycięstwo nad Kacprem Matyszewskim, zawodnikiem, który triumfował m.in. podczas AFN 12.

Wielu emocji kibicom dostarczył także st. szer. Mateusz Pawlik z 1 Batalionu Zmechanizowanego 7 Brygady Obrony Wybrzeża, który po trzyrundowym pojedynku jednogłośną decyzją sędziów wygrał z Krystianem Wiśniewskim. Jak przyznał tuż po starciu, przygotowania do walki kosztowały go wiele wyrzeczeń i wymagały doskonałej organizacji czasu. – Połączenie służby w wojsku ze sportem zawodowym, w dodatku jeśli jest się rodzicem, nie jest łatwe. Ale dzisiejsza walka pokazała, że było warto – powiedział jeszcze w oktagonie. Starcie w Kołobrzegu było jego piątą zawodową walką i trzecią wygraną. Nie zawiódł także kpr. Damian Mieczkowski z 8 Batalionu Remontowego 12 Dywizji Zmechanizowanej. Żołnierz, który nie tak dawno podczas wojskowej gali MMA „Walkę mamy we krwi” błyskawicznie pokonał terytorialsa, tym razem również nie dał szans przeciwnikowi – w drugiej rundzie znokautował szer. Kamila Mękala z 19 Brygady Zmechanizowanej. – Dziesięć lat temu, właśnie w Kołobrzegu przegrałem dwie walki. Obiecałem sobie wtedy, że kiedyś tu wrócę i zrekompensuję sobie to upokorzenie. Wróciłem i jestem spełniony – mówił w rozmowie z TVP. Podziękował także swojemu rywalowi, który zdecydował się zostać jego przeciwnikiem zaledwie kilka dni przed walką.

Natomiast w walce wieczoru zmierzyły się dwie panie. Bardzo dobrze znana kibicom w Polsce Klaudia Syguła, która do tej pory wygrała cztery z pięciu stoczonych walk zawodowych oraz Brazylijka Brena Cardozo. Stracie kobiet trwało trzy pełne rundy i było bardzo wyrównane. Niemniej jednogłośną decyzją sędziów zwyciężczynią została Syguła. – Do tej pory wiele osób zarzucało mi, że nie radzę sobie w stójce. Nieprawda, po prostu nie zawsze mam okazję ją zaprezentować – powiedziała tuż po walce. – Brena była dla mnie dużym wyzwaniem, ale chciałam je podjąć, by sprawdzić, czy sobie poradzę. Czekam na kolejne takie pojedynki sportowe – zaznaczyła.

Z przebiegu gali zadowolony był Filip Bątkowski, prezes Armia Fight Night. – To było fantastyczne widowisko, kibice, którzy tłumnie zjawili się w Kołobrzegu, mieli co oglądać – mówi. – Świetny pokaz umiejętności zaprezentowali szczególnie Damian Mieczkowski i Klaudia Syguła. Jeśli ktoś jeszcze ich pojedynków nie widział, koniecznie musi to nadrobić – zaznacza. Dodaje, że transmisja z walki cały czas jest dostępna na youtube’owym kanale TVP Sport.

Partnerem gali Armia Fight Night była 18 Dywizja Zmechanizowana, a „Polska Zbrojna” – patronem medialnym.