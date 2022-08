„Z miłości do Ojczyzny”. Stanisław Lipiński „Kadet”

Jak się nie ma w sobie patriotyzmu, to tak jakby się było wrogiem ojczyzny. Trzeba kochać ojczyznę i to bezwarunkowo – mówi Stanisław Lipiński „Kadet”. Uczestnik walk w powstaniu warszawskim jest jednym z bohaterów cyklu filmowego „Z miłości do Ojczyzny”, w którym kombatanci przekazują młodym żołnierzom swoje życiowe przesłanie.



Film: Magdalena Miernicka, Paweł Sobkowicz / ZbrojnaTV

Stanisław Lipiński „Kadet” (1925) był żołnierzem Grupy „Kampinos" (2 kompanii por. „Gniewa”) Armii Krajowej. Do jego zadań należało m.in. przenoszenie meldunków i dokumentów przez granicę Generalnego Gubernatorstwa z III Rzeszą. Granica przebiegała przez Puszczę Kampinoską, niedaleko której Stanisław Lipiński mieszkał. W pierwszych dniach powstania warszawskiego został ranny. Do walki już nie wrócił.