Terytorialsi w obronie stolicy

W czasie wojny naszym priorytetem będzie obrona Warszawy i stołecznej infrastruktury krytycznej. W czasie pokoju lub kryzysu wyspecjalizujemy się natomiast w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych – mówi płk Marek Pietrzak, dowódca 18 Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej. Nabór do nowo powstałej brygady już ruszył, a pierwsze szkolenie podstawowe odbędzie się jesienią.

W województwie mazowieckim działają już 5 oraz 6 Brygada Obrony Terytorialnej. Po co trzecia brygada OT na Mazowszu?

Płk Marek Pietrzak: Pomysł powstał w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej już kilka lat temu. Gdy tworzyliśmy 5 i 6 BOT, okazało się, że do służby zgłosiło się wielu warszawiaków. Nie do końca byli oni zadowoleni z tego, że będą służyć kilkadziesiąt kilometrów poza swoim miastem, np. w Grójcu, Pomiechówku, Siedlcach czy Płocku. Taka służba trochę kłóciła się z zasadą terytorialności, bo warszawiacy chcieli służyć w miejscu, z którego pochodzą i gdzie mieszkają, by móc go bronić. Jednak wówczas nie mogliśmy zakłócić przyjętego wcześniej harmonogramu budowania formacji i dopiero w marcu 2021 roku minister obrony narodowej zdecydował o utworzeniu stołecznej brygady.