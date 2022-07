Dumni z Powstańców – start VII edycji kampanii BohaterON

78. rocznica Powstania Warszawskiego, przypadająca 1 sierpnia, będzie połączona z rozpoczęciem ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej „BohaterON - włącz historię”. To już VII edycja kampanii, której celem jest podziękowanie uczestnikom Powstania Warszawskiego, niesienie pomocy potrzebującym i szerzenie edukacji na temat tak ważnego dla naszej tożsamości narodowej wydarzenia.

● Na stronie internetowej www.dumnizpowstańców.pl przez 63 dni można zamieszczać wpisy związane z wdzięcznością i pamięcią bohaterów Powstania Warszawskiego.

● Przyznane zostaną kolejne BohaterONy – nagrody dla osób i instytucji w szczególny sposób promujących wiedzę o historii Polski oraz współczesny patriotyzm.

Tegoroczna edycja BohaterONu ma nowy, bezpłatny, wirtualny wymiar. W ramach projektu Dumni z Powstańców powstała specjalna strona internetowa, na której każda osoba będzie mogła zamieścić własny wpis, wyrazić wdzięczność Powstańcom Warszawskim za pomocą słów, zdjęć, filmów. Będzie można też oznaczyć swoje miasto i zaprosić innych do udziału w kampanii w mediach społecznościowych. Akcja potrwa 63 dni w nawiązaniu do czasu trwania Powstania Warszawskiego. Po 2 października możliwość dodawania wpisów zostanie zamknięta aż do 1 sierpnia następnego roku.

- W tej edycji kampanii odwołujemy się do internautów z Polski, aby rozszerzyć zasięg, budować społeczność dumną z naszej historii i maksymalnie przedłużyć pamięć o bohaterach walk sprzed 78 lat. Naszym marzeniem jest, żeby na internetowej mapie pojawiło się jak najwięcej znaczników z różnych zakątków Polski symbolizujących dowody pamięci, dodawanych zarówno przez osoby prywatne, jak i instytucje, firmy, czy szkoły. W planach mamy rozszerzenie znaczników poza granice Polski – mówi Agnieszka Łesiuk-Krajewska, organizatorka kampanii „BohaterON – włącz historię!”

Strona www.dumnizpowstańców.pl to nowa forma akcji Kartka dla Powstańca, która towarzyszyła poprzednim edycjom BohaterONu. W jej ramach przesłanie Pamiętamy i jesteśmy dumni z tego, co dla nas zrobili zawarte zostało w ponad milionie kartek, listów i laurek wysłanych do Powstańców Warszawskich. Organizatorzy liczą, że zmiana formuły

i nowy wymiar Kartki dla Powstańca zaangażuje nowych odbiorców i zwiększy zasięg akcji.

Tradycyjne kartki do Powstańców nadal będą wykonywane i wysyłane, ale wyłącznie przez dzieci przebywające w szpitalach. Wirtualne miejsce pamięci jest odpowiedzią na sugestie zgłaszane organizatorom przez odbiorców kampanii – w szczególności przez Powstańców Warszawskich.

W celu promocji strony www.dumnizpowstańców.pl został przygotowany spot telewizyjny oraz materiały outdoor z udziałem Powstańców Warszawskich, aktorów i sportowców. W spocie występują Powstańcy Warszawscy: Hanna Zawistowska-Niwińska ps. „Zerwicz”, Halina Rogozińska ps. „Mała”, Stanisław Wołczaski, ps. „Kazimierz”, Zbigniew Rylski ps. „Brzoza” oraz ambasadorzy akcji: Olga Bołądź, Michał Czernecki, Anna Dereszowska, Paweł Fajdek, Karolina Gorczyca, Magdalena Górska, Małgorzata Kożuchowska, Leszek Lichota, Aleksandra Mirosław, Antoni Pawlicki, Magdalena Różczka, Jakub Wesołowski, Agnieszka Więdłocha, Maciej Zakościelny oraz Bartosz Zmarzlik.

Portal www.dumnizpowstańców.pl od 1 września będzie też ważnym elementem działań edukacyjnych. Uczniowie szkół, które zgłoszą się do projektu BohaterON w Twojej Szkole, będą mieli możliwość zamieszczenia wpisu w oparciu o scenariusze zajęć. Dodatkowo organizatorzy uruchomią platformę www.BohaterONwTwojejSzkole.pl, na której nauczyciele będą mogli nie tylko znaleźć scenariusze i materiały do zajęć na temat Powstania Warszawskiego, ale również dodać własne, sprawdzone metody i konspekty poruszające zagadnienia z historii Polski XX wieku. Jak co roku, na nauczycieli czeka również seminarium organizowane w Warszawie.

W internecie również odbywa się zbiórka funduszy na rzecz Powstańców Warszawskich. Znajduje się pod linkiem www.zrzutka.pl/bohateron i potrwa do 2 października, czyli symbolicznie do ostatniego dnia walk toczących się w Warszawie 78 lat temu. Zbiórkę można wspierać nie tylko poprzez wpłaty pieniężne i udostępnienia, ale również zakładając własne skarbonki na rzecz zrzutki, do czego organizator zaprasza zarówno osoby fizyczne, jak i organizacje non profit, instytucje i firmy.

W ramach kampanii BohaterON dotychczas przeznaczono ponad 1,5 mln złotych na wsparcie bohaterów walk o stolicę. Pomoc jest całoroczna i obejmuje bezpośrednie wsparcie, m.in. w zakresie codziennych obowiązków, koordynacji pomocy medycznej, zapewnianie środków higienicznych oraz medycznych, finansowanie dodatkowych godzin opieki, wynajem sprzętu rehabilitacyjnego, pomoc w drobnych remontach, dostawę obiadów.

BohaterONy 2022 - nowa odsłona - nagradzamy opowiadanie historii i współczesny patriotyzm

Organizatorzy kampanii zapraszają też do wzięcia udziału w IV edycji Nagrody BohaterONy im. Powstańców Warszawskich. Jej celem jest wyróżnienie osób, firm i instytucji, których aktywność w szczególny sposób promowała wiedzę o historii Polski z lat 1918–1989 oraz działalność i edukację historyczno-patriotyczną, a także od tego roku współczesny wyraz patriotyzmu i wcielania w życie wartości tak ważnych dla Powstańców Warszawskich. Oceniane będą działania z okresu od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r. Laureatów w każdej z siedmiu kategorii – instytucja, firma, nauczyciel, osoba publiczna, organizacja non profit, pasjonat i dziennikarz – wybierze Kapituła Nagrody złożona z Powstańców Warszawskich, przedstawicieli polskiego rządu, biznesu, historyków i ambasadorów kampanii „BohaterON – włącz historię”. Przyznane zostaną Złote, Srebrne i Brązowe BohaterONy. Internauci w głosowaniu online w każdej kategorii przyznają również Złote BohaterONy Publiczności.

– Jak co roku chcemy wspólnie docenić tych, którzy podtrzymują pamięć o historii Polski XX wieku: społeczników, pasjonatów, artystów, dziennikarzy, instytucje, firmy – wszystkich, którzy swoim zapałem i zaangażowaniem sprawiają, że historia staje się ciekawa i przystępnie podana. Zdecydowaliśmy się w tym roku rozszerzyć ocenianą działalność. Czekamy również na zgłoszenia tych, którzy w sposób szczególny działali np. na rzecz walki z epidemią Covid-19, czy też działają na rzecz pomocy Ukraińcom i Ukrainie. Patriotyzm dziś przybiera zupełnie inny wymiar, a wojna już nie jest nam tak odległa i nierealna - wyjaśnia Łesiuk-Krajewska.

Kandydata do Nagrody może zgłosić każda pełnoletnia osoba – wystarczy wypełnić formularz online dostępny na stronie www.bohateron.pl.

Kalendarium wydarzeń VII edycji kampanii „BohaterON - włącz historię”

Dumni z Powstańców

01.09 - 02.10 możliwość dodawania wpisów na platformie www.dumnizpowstańców.pl

07.08 godz. 17.00 koncert zespołu Ferajna z Hoovera, wydarzenie stacjonarne Wrocław, transmisja online: https://fb.me/e/1Vooemp2W

Nagroda BohaterONy 2022 im. Powstańców Warszawskich

● 01.08 - 02.10 przyjmowanie zgłoszeń poprzez formularz na www.bohateron.pl

● 24.10 - 04.11. Głosowanie Kapituły

● 21.10 - 04.11 Głosowanie internautów

● 25.11 wręczenie nagród podczas Gali Nagrody

BohaterON w Twojej Szkole

01.09 - 02.10 przyjmowanie zgłoszeń szkół

01.09 – 10.09 rekrutacja nauczycieli na seminarium dla nauczycieli

Ogólnopolska zbiórka na pomoc Powstańcom Warszawskim

02.07-02.10 zbiórka aktywna pod linkiem www.zrzutka.pl/bohateron

Więcej informacji o kampanii jest dostępnych na stronie: www.BohaterON.pl

Źródło: BohaterON