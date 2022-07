„Z miłości do Ojczyzny”. Henryk Edward Piotrowski

Musicie być oddani ojczyźnie, a w razie zagrożenia jej wrogów eliminować – mówi Henryk Edward Piotrowski. Uczestnik walk w Powstaniu Warszawskim jest jednym z bohaterów cyklu filmowego „Z miłości do Ojczyzny”, w którym kombatanci przekazują młodym żołnierzom swoje życiowe przesłanie.



Film: Paweł Sobkowicz, Magdalena Miernicka / ZbrojnaTV

Henryk Edward Piotrowski miał 14 lat, gdy wybuchło Powstanie Warszawskie. 2 sierpnia 1944 roku przyjął pseudonim „Edek” i rozpoczął służbę w batalionie „Tur” Zgrupowania AK „Kryska”. Brał udział w kopaniu rowów przeciwczołgowych, budowie barykad, był łącznikiem, strzelcem i obserwatorem terenu. Podczas powstania został dwukrotnie ranny.

W lutym 1945 roku trafił do podobozu w Zehlendorf (dzielnica Berlina), który był częścią KL Sachsenhausen. W kwietniu 1945 roku został wywieziony do Magdeburga, skąd uwolnili go Amerykanie. Do kraju wrócił w lipcu 1946 roku.