Rekruci zdali egzamin pętli taktycznej!

61 ochotników z Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej pomyślnie zdało egzamin pętli taktycznej. W skwierzyńskim 151 batalionie lekkiej piechoty kończy się właśnie pierwsza w tym roku edycja „Wakacji z WOT”. Teraz rekruci będą przygotowywać się do uroczystej przysięgi wojskowej.

Kandydaci na terytorialsów przez czternaście dni, w pocie czoła, uczyli się podstaw rzemiosła wojskowego. Choć pierwsza w tym roku edycja „Wakacji z WOT” jest już na finiszu, wcale nie oznacza to zakończenia nauki. Pełne wyszkolenie terytorialsa trwa 3 lata i podlega weryfikacji umiejętności. Ochotnicy dziś po raz pierwszy przystąpili do wojskowego egzaminu tzw. pętli taktycznej, która sprawdza, czego rekruci nauczyli się podczas szkolenia.

Egzamin rozpoczyna się wraz z ogłoszeniem alarmu na kompanii. To sygnał, że rekruci muszą szybko spakować się i w sekcjach dotrzeć do konkretnego miejsca, w którym otrzymają od swoich dowódców zadania. Przyszli terytorialsi muszą pokazać, że potrafią działać w swoich sekcjach (drużynach) i poprawnie przekazują sobie sygnały. Mimo, iż instruktorzy i dowódcy cały czas oceniają rekrutów, nad bezpieczeństwem podczas realizacji działań czuwają Duchy. To instruktorzy, którzy tym razem nie udzielają rad i już nie pomagają w osiągnięciu celu. Na tym etapie, duch bacznie obserwuje i rozlicza decyzje oraz sposób działania, czy przekazywania sygnałów przez przyszłych żołnierzy. Reaguje jedynie w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu.