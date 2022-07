Zdolności przywódcze żołnierzy 5 MBOT

W połowie lipca zakończył się kurs rozwijania bezpośrednich kompetencji przywódczych Potential Non-Commissioned Officer (PNCO). W szkoleniu uczestniczyli żołnierze brytyjscy i amerykańscy z Batalionowej Grupy Bojowej NATO oraz terytorialsi z 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

PNCO jest kursem skierowanym do Potencjalnych Przyszłych Podoficerów, którego celem jest zapewnienie młodym szeregowym możliwości rozwoju oraz sprawdzenia ich stylu przywództwa. Ukończenie kursu jest warunkiem koniecznym, by rozpocząć starania o awans z szeregowego na kaprala – powiedział oficer prasowy z The Royal Dragoon Guards, podsumowując szkolenie.

Przez 3 tygodnie szkolenia jego uczestnicy brali udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych, m.in. z teorii przywództwa, zasad opracowywania dokumentów dowodzenia oraz nawigacji lądowej. Ćwiczenia poligonowe miały przygotować uczestników do współdziałania między sobą, ale przede wszystkim do wypracowania odporności i wytrzymałości indywidualnej.