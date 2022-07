Polskie szpadzistki trzecie na świecie

Reprezentacja Polski w szermierce zakończyła rywalizację w mistrzostwach świata z jednym medalem. Trzecie miejsce w turnieju drużynowym wywalczyły szpadzistki: szer. rez. Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Renata Knapik-Miazga, Magdalena Pawłowska i szer. rez. Kamila Pytka. W Egipcie, gdzie odbył się czempionat, Polki w pojedynku o brąz pokonały Francuzki 34:33.

Mecz o brązowy medal w turnieju drużynowym szpadzistek był niezwykle emocjonujący. Kilkanaście sekund przed końcem ostatniego pojedynku Polki prowadziły dwoma trafieniami. Nie udało im się jednak utrzymać przewagi. Do pełni szczęścia zabrakło zaledwie sekundy. Francuzki dość nieoczekiwanie wyrównały i o medalu musiała zadecydować dogrywka pomiędzy Renatą Knapik-Miazgą i Auriane Mallo. Polka, która w regulaminowym czasie w pewnym momencie miała nawet trzy punkty przewagi nad rywalką, nie załamała się i w 23. sekundzie zadała trafienie na wagę brązu.

– Renata była czujna i skutecznie odpowiedziała na natarcie Francuzki. Mallo, choć nie musiała nacierać, zaryzykowała i skończyło się to dla niej i jej koleżanek bardzo źle. Cieszę się, że ten obfitujący w zwroty akcji mecz zakończył się naszym zwycięstwem – mówi sierż. Robert Andrzejuk, trener szermierczej reprezentacji Wojska Polskiego. Szkoleniowiec podkreślił, że niespełna minutę przed końcem regulaminowego czasu, gdy Knapik-Miazga miała trzy punkty przewagi, wciąż jeszcze nie był spokojny o końcowy wynik. – To naturalne w szermierce, że sytuacja szybko może się odwrócić. Francuzki też chciały wygrać i Mallo z determinacją walczyła do końca. Za to wcześniej, gdy wydawało się, że Francuzki mają pewną wygraną, znakomicie walczyła Martyna Swatowska-Wenglarczyk i przywróciła Polkom wiarę w zwycięstwo – dodaje sierżant.