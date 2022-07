Wymiana ciosów w Ukrainie

REKLAMA

Składy amunicji poszły z dymem

Rosyjska armia nie ustaje w atakach rakietowych i lotniczych na większe miasta. W ciągu ostatniej doby pociski spadły na Kramatorsk, Konstantynówkę, zaś Bachmut, jak donosi szef donieckiej administracji, Pawło Kyrylenko, jest ostrzeliwany niemal bez przerwy. Po podobną taktykę wojska Putina sięgają też w innych częściach Ukrainy. Dziś rano rosyjskie rakiety spadły na Charków, uderzyły m.in. w osiedla mieszkaniowe. Efekt? Trzy osoby zabite i dwadzieścia trzy ranne. Niewykluczone jednak, że pod gruzami znajduje się więcej ofiar. Celem ataków był też kontrolowany przez Ukraińców Mikołajów w południowej części kraju. Rosjanie wystrzelili w kierunku miasta siedem pocisków S-300. – Dziś o trzeciej nad ranem doszło do chaotycznego ostrzału – tłumaczył cytowany przez CNN Ołeksandr Senkiewicz, mer miasta. – Nie znajduję na to żadnego wytłumaczenia. Celem nie był żaden obiekt wojskowy – dodał. Rosjanie zniszczyli m.in. magazyn żywności. Na szczęście, obeszło się bez ofiar.

W ostatnich godzinach na południu kraju znaczące ciosy wyprowadzili z kolei Ukraińcy. Jak poinformowała Natalia Humeniuk ze służb prasowych ukraińskiej armii, dzięki precyzyjnym uderzeniom rakietowym zdołali oni zniszczyć sześć rosyjskich magazynów amunicji w okupowanym obwodzie chersońskim. Ukraińcy starają się też zniszczyć zbudowany na Dnieprze Most Antonowski, który leży na trasie z Krymu do Chersonia. Właśnie tamtędy Rosjanie wożą zaopatrzenie na zajęte przez siebie tereny. W tej chwili nieprzejezdna jest jedna z dwóch nitek przeprawy.

Ukraińcy mogą planować podobne akcje, ponieważ Zachód dostarcza im zaawansowane systemy artyleryjskie. Spustoszenie wśród Rosjan siać mają przede wszystkim amerykańskie wyrzutnie HIMARS. Aby zahamować ten proces, Kreml ucieka się do gróźb. – Jeśli Ukraina otrzyma broń dalekiego zasięgu od krajów zachodnich, geograficzne cele operacji specjalnej wojsk rosyjskich ulegną zmianie – mówił wczoraj w rozmowie z agencją Ria Novosti, szef rosyjskiego MSZ, Siergiej Ławrow. Aby chronić swój sprzęt, Rosjanie są gotowi posunąć się naprawdę daleko. Dziś ukraińska agencja energetyki jądrowej Energatom poinformowała, że rosyjskie oddziały wprowadziły ciężki sprzęt, w tym czołgi do maszynowni zajętej jeszcze w marcu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Enerhodarze. W zakładzie stacjonuje około 500 żołnierzy.

Według sztabu ukraińskiej armii, od początku wojny, Rosjanie stracili m.in. blisko 39 tysięcy żołnierzy, 1704 czołgi, 221 samolotów, czy 859 systemów artylerii. Swoje wyliczenia podali dziś także Amerykanie. Według dyrektora CIA Williama Burnsa, od początku wojny zginęło około 15 tysięcy rosyjskich żołnierzy, zaś 45 tysięcy zostało rannych. Jednocześnie przyznał on, że straty wojsk Ukrainy, choć nie tak duże, są również znaczące.

Irańskie sekrety

Dziś po południu Rada Unii Europejskiej podjęła kolejną decyzję dotyczącą nałożonych na Rosję sankcji gospodarczych. – Zakazujemy eksportu rosyjskiego złota. Rozszerzamy również wyjątki dla transakcji związanych z produktami rolnymi i transferem ropy do państw trzecich – poinformował Josep Borrell, wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych. Trwa też rosyjska wojna gazowa przeciwko Zachodowi. Dziś po kilkunastodniowej przerwie spowodowanej konserwacją rurociągu Nord Stream 1, paliwo ponownie popłynęło z Rosji na Zachód. Gazprom szybko jednak poinformował, że sieć przesyłowa będzie pracowała co najwyżej na 40 procent możliwości. – To nie wystarczy do zaspokojenia naszych zimowych potrzeb – odpowiedział szybko Robert Habeck, niemiecki minister gospodarki. – Rosja ucieka się do szantażu nie tylko Niemiec, ale i całej Europy – dodaje.

Zachód obawia się nadchodzących miesięcy, ale nie wycofuje się ze wspierania Ukrainy. Prezydent USA Joe Biden zapowiedział właśnie, że niebawem trafią tam kolejne systemy HIMARS, zaś brytyjski minister obrony Ben Wallace obiecał dostarczyć Ukraińcom „dziesiątki dział i przeszło 1600 sztuk broni przeciwpancernej”.

O taką pomoc apelowała Ołena Zełenska, żona ukraińskiego prezydenta, która złożyła wizytę w Waszyngtonie. – Rosja niszczy nasz naród. Zrobiliście już wiele, aby pomóc nam przeciwstawić się naszemu wrogowi i chronić miliony Ukraińców. Bardzo wam dziękujemy, ale niestety wojna się jeszcze nie skończyła. Proszę was teraz o coś, o co nigdy nie chciałam prosić. Proszę o broń – mówiła w przemówieniu w Kongresie.

Sprzymierzeńców szuka również Władimir Putin, który w środę pojechał do Teheranu. Spotkał się tam z najwyższym duchowym przywódcą Iranu ajatollahem Alim Chameneim oraz irańskim prezydentem Ebrahimem Raisim. Media od kilku dni donosiły, że jedzie, by pozyskać dla Rosji bojowe drony. Czy tak było faktycznie, nie wiadomo. Wiadomo jednak, że Putin usłyszał zapewnienia o wsparciu. – Nie można dawać wolnej drogi, bo NATO nie zna granic. Gdyby nie zostało powstrzymane na Ukrainyie, rozpętałoby taką samą wojnę na Krymie – mówił Chamenei.

W Teheranie Putin spotkał się też z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem, który na dzień dobry upokorzył go, każąc czekać na siebie minutę w świetle kamer i fleszy. Politycy rozmawiali o przyszłości Syrii, w której toczy się wojna domowa oraz perspektywie odblokowania ukraińskich portów i wywozu przez nie zboża. – Nie wszystkie kwestie zostały rozwiązane, ale udało się poczynić ruch w dobrą stronę – mówił po spotkaniu Putin.

Nagrania z udziałem rosyjskiego prezydenta po raz kolejny podsyciły spekulacje na temat stanu jego zdrowia. Na lotnisku w Teheranie Putin wyszedł z samolotu wyraźnie utykając. Kreml szybko jednak uciął dywagacje na ten temat. Co więcej, także szef CIA przyznał, że amerykański wywiad nie posiada żadnych informacji wskazujących na poważną chorobę prezydenta Rosji. – Putin jest wręcz zbyt zdrowy – przyznał William Burns.