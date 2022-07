Abramsy już w Polsce

Umowa na pozyskanie Abramsów uwzględnia także skierowanie do Polski 28 maszyn, dzięki którym przyszli członkowie załóg będą mogli rozpocząć szkolenie. Pierwszych siedem czołgów i dwa wozy wsparcia dotarło już do naszego kraju. Zostały skierowane do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, a konkretniej na poligon Biedrusko. – Tam polskie załogi będą się szkolić, aby mogły płynnie przejść na docelowe egzemplarze czołgów, kiedy w nie zostanie wyposażone Wojsko Polskie – powiedział Błaszczak. Dodał także, że kolejne Abramsy przyjadą do Polski w ciągu kilku następnych dni. Dzięki temu pierwsze szkolenie polskich pancerniaków rozpocznie się już na początku sierpnia.

Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony narodowej, w kwietniu podpisał umowę na pozyskanie dla Wojska Polskiego 250 czołgów M1A2 Abrams w najnowocześniejszej wersji SEPv3. – To bardzo duże wzmocnienie polskich sił pancernych. Można powiedzieć, że Polska stanie się potęgą pancerną – powiedział dziś wicepremier. Zaznaczył, że toczący się w Ukrainie konflikt udowadnia, że czołgi są niezwykle ważnym elementem wyposażenia wojska. – Dla nas to polisa bezpieczeństwa w postaci najlepszych, najnowocześniejszych na świecie czołgów, która będzie stanowiła gwarancję odstraszania rosyjskiego agresora – zaznaczył.

Do Polski trafiły pierwsze egzemplarze czołgów Abrams. To czołgi, które umożliwią szkolenie polskich pancerniaków – poinformował Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony narodowej. Maszyny trafią do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, a pierwsi żołnierze rozpoczną naukę obsługi uzbrojenia już na początku sierpnia.

REKLAMA

Wicepremier przypomniał, że Polska zamówiła także 116 czołgów Abrams, którymi do tej pory dysponowała armia Stanów Zjednoczonych. – Pierwsze egzemplarze tych czołgów trafią do Wojska Polskiego już w przyszłym roku. Chodzi o to, aby wypełniły lukę powstałą po donacji sprzętu dla Ukrainy – powiedział. Zaznaczył, że sprzęt do tej pory znajdował się w magazynach US Army, a Polska kupiła go na preferencyjnych warunkach. – Te czołgi są zakonserwowane. Polska zapłaci za doprowadzenie ich do pełnej używalności i za pakiet logistyczny w postaci części zamiennych – podkreślił.

Minister poinformował także, że używane Abramsy pozyskane od Stanów Zjednoczonych zostaną w przyszłości zmodernizowane do wersji SEPv3. – Lub nawet do kolejnej, bo przecież Amerykanie przygotowują już czwartą generację czołgów – zaznaczył. Podkreślił, że kiedy wszystkie dostawy tego sprzętu zostaną zakończone, a ma to nastąpić w 2026 roku, polskie siły pancerne będą dysponowały łącznie 366 czołgami Abrams. Wszystkie trafią do jednostek podległych 18 Dywizji Zmechanizowanej. – Będą operowały we wschodniej części naszego kraju, na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego, tak by odstraszać ewentualnego agresora – powiedział.