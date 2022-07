Marynarz wicemistrzem świata w rzucie młotem

Od złota Pawła Fajdka i srebrnych medali wywalczonych przez mar. Wojciecha Nowickiego i Katarzynę Zdziebło rozpoczęli polscy lekkoatleci występy na mistrzostwach świata w amerykańskim Eugene. Miejsce tuż za podium zajęli szer. Damian Czykier i sztafeta mieszana 4x400 m, w której składzie pobiegło troje żołnierzy. Zawody zakończą się 25 lipca.

Rozgrywane po raz 18. mistrzostwa świata w lekkiej atletyce od pierwszego finału, chodu na 20 km kobiet, są udane dla reprezentantów Polski. W rywalizacji zawodniczek specjalizujących się w chodzie sportowym nieoczekiwanie srebrny medal wywalczyła Katarzyna Zdziebło. Podopieczną trenera Grzegorza Tomali, ojca złotego medalisty igrzysk olimpijskich w Tokio szer. Dawida Tomali, pokonała tylko Kimberly García León z Peru. Brązowy medal wywalczyła Chinka Shijie Qieyang.

Dwa kolejne medale dla Polski zdobyli zaś specjaliści od rzutu młotem: Paweł Fajdek i mar. Wojciech Nowicki. Obaj byli uznawani za głównych kandydatów do zajęcia miejsc na podium. Marynarz z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego w tym sezonie uzyskał najlepszy wynik na świecie – 81,58 m, a poza tym przystępował do konkursu jako mistrz olimpijski zeszłorocznych igrzysk w Tokio. Z kolei Paweł Fajdek na tegorocznych listach wynikowych zajmował trzecią lokatę (z rezultatem 80,56 m) i zamierzał wywalczyć piąty z rzędu tytuł mistrza świata. Rywale chcieli pomieszać Polakom szyki, ale udało im się to tylko w pierwszej serii rzutów, po której Nowicki był szósty, a Fajdek dziewiąty.