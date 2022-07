Szkolenie C-IED w PKW Irak

Zapobieganie, wykrywanie oraz postępowanie z improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi (C-IED - Counter - Improvised Explosive Device), było przedmiotem szkolenia żołnierzy XII zm. PKW Irak. Żołnierze ćwiczyli procedury C–IED zarówno pieszo, jak również podczas przemieszczania się pojazdami.

IED wytwarzane są przez przeciwnika przeznaczone do niszczenia mienia lub obezwładniania ludzi i pojazdów. Konstrukcja tych urządzeń oraz stosowanych systemów inicjacji waha się od „prostych” po zaawansowane technologicznie. Koszty produkcji improwizowanych urządzeń wybuchowych są generalnie niskie, a używane do budowy komponenty, to nie tylko amunicja wojskowa, ale także substancje chemiczne dostępne na rynku cywilnym, które można łączyć w celu wyprodukowania materiałów wybuchowych „domowej roboty”.



Szkolenie C-IED stanowi istotny element szkoleń, zarówno w trakcie przygotowania do misji, ale także po przybyciu na teatr. Podczas szkolenia w rejonie misji uwzględniane są najnowsze taktyki, techniki i procedury przeciwnika w zakresie budowy i użycia IED. Prowadzone cyklicznie treningi w PKW Irak, mają zapewnić podtrzymanie wiedzy teoretycznej, jak również praktycznych umiejętności i nawyków, w postępowaniu w środowisku zagrożenia improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi.

Tekst: mjr Daniel Mazur