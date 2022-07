30. rocznica 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych

Wielka gala banderowa na wszystkich okrętach danego dywizjonu może oznaczać jedno – święto jednostki. W czwartek, 14 lipca 2. Dywizjon Okrętów Transportowo-Minowych obchodzi 30 rocznicę swojego utworzenia. Z tej okazji na terenie świnoujskiego Portu Wojennego zorganizowano uroczystą zbiórkę, na którą poza obecnym stanem osobowym, przybyło wielu gości związanych z dywizjonem na przestrzeni lat.

„Od początku istnienia dywizjonu, tworzyli go wyjątkowi ludzie, pełni zaangażowania w służbę, gotowi do wyrzeczeń, ale pomimo trudów służby na morzu, potrafiący zadbać o wyjątkowe, cechujące tylko ten dywizjon poczucie wspólnoty, przywiązania do marynarskich tradycji, szacunku do służby, przełożonych i podwładnych, ale także samego siebie – Marynarza świnoujskiego dywizjonu […] Panowie Oficerowie, Podoficerowie, Marynarze 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych, w dniu Waszego święta dziękuję Wam za służbę i zaangażowanie, życzę Wam satysfakcji z trudnej i pełnej wyrzeczeń służby na morzu, ale i w sztabie dywizjonu. Jestem wdzięczny także Waszym rodzinom za tak potrzebne wsparcie, którego Wam udzielają. Dowodzenie Wami to powód do wielkiej dumy i największy zaszczyt jakiego doświadczyłem w swojej służbie” – powiedział w trakcie okolicznościowego przemówienia dowódca dywizjonu komandor porucznik Piotr Mazurek.

***



2. Dywizjon Okrętów Transportowo-Minowych jest oddziałem taktycznym 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu przeznaczonym do stawiania zagród minowych oraz transportu drogą morską wojsk i sprzętu technicznego. Okręty dywizjonu posiadają możliwości załadunku oraz wyładunku techniki wojskowej zarówno w porcie, jak i na nieuzbrojonym brzegu.