COMBAT MEDIC: Ostrzelany konwój medyczny na toruńskim poligonie

Podczas sześciodniowego szkolenia terytorialsi uczą się jak udzielać pomocy rannemu. Poznają zasady wykrywania i tamowania masywnych krwotoków, czyli jednej z najczęstszych (a jednocześnie możliwych do uniknięcia) przyczyn śmierci na polu walki. Ponadto amerykańscy instruktorzy uczą zaopatrywania ran klatki piersiowej i odbarczenia odmy płucnej, czy też sprawdzania drożności dróg oddechowych. - Szkolenie pozwoliło nam na zacieśnienie współpracy i wspólną wymianę doświadczeń. Ja osobiście nauczyłem się bardzo dużo od polskich żołnierzy i mam nadzieję, że oni tak samo od nas – dodał Gabriel Kardas, żołnierz Gwardii Narodowej Stanu Illinois.

- Głównym celem organizowanych od początku maja szkoleń we współpracy z Amerykańskimi żołnierzami jest nasycenie szeregów WOT specjalistami z zakresu zwalczania czołgów, prowadzenia ognia precyzyjnego oraz medycyny pola walki. Ponadto wspólna realizacja szkoleń z amerykańskimi gwardzistami pozwala nam na wymianę doświadczeń instruktorskich oraz zyskanie nowego spojrzenia na metodyczną stronę procesu kształcenia żołnierzy – powiedział płk Edward Chyła, komendant Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.

W poniedziałek, 11 lipca, toruński poligon stał się miejscem wspólnego ćwiczenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Amerykańskiej Gwardii Narodowej. To podsumowanie ostatniej edycji sześciodniowego szkolenia COMBAT MEDIC organizowanego przez Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej we współpracy z instruktorami Gwardii Narodowej Stanu Illinois.

Ostatniego dnia kursu żołnierze przystępują do egzaminu, który jest odwzorowaniem sytuacji taktycznej z jaką mogą mieć do czynienia w realnym polu walki. Tego dnia żołnierze realizują zadania zgodnie z procedurą MASCAL – zdarzenia masowego z dużą ilością osób rannych przy deficycie ratowników. Tak też i było w miniony poniedziałek kiedy to w czasie przemieszczania się terytorialsów w miejsce wykonywania zadania napotkali na ostrzelany transport medyczny z kilkudziesięcioma osobami rannymi.

– Cały kurs przeprowadzony był bardzo dynamicznie i ciekawie. W jego trakcie mieliśmy możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy z instruktorami ze Stanów Zjednoczonych, co przełożyło się także na zacieśnienie dalszej współpracy. Sam egzamin realizowany w sytuacji zdarzenia z dużą ilością osób poszkodowanych był natomiast niezwykle wymagający. Ciągle zewsząd padały strzały, a my walczyliśmy z czasem aby uratować jak największą ilość osób rannych – podsumowała Malwina, żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej.

Tekst: ppor. Krzysztof Wójcik/ oficer prasowy Centrum Szkolenia WOT