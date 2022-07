Ratownicy płynęli po medale

Trzy medale: złoty i dwa brązowe wywalczyli żołnierze na igrzyskach sportów nieolimpijskich The World Games 2022. Reprezentanci Wojska Polskiego spisali się na medal w sportowym ratownictwie wodnym. Tytuł mistrzowski wywalczyła sztafeta kobiet 4x50 m z przeszkodami w składzie: Kornelia Fiedkiewicz, Klaudia Naziębło, st. szer. Paula Żukowska i szer. Alicja Tchórz.

– Cieszymy się, mówię w swoim imieniu oraz trenerów przebywających w amerykańskim Birmingham, z tego, co jest. Nie ukrywam jednak, że po cichu liczyliśmy też na sztafetę kobiet 4x50 m z pasem ratowniczym. Tymczasem nasze rekordzistki świata w swojej koronnej konkurencji zajęły czwarte miejsce – mówi st. chor. sztab. Krzysztof Terlecki, koordynator reprezentacji Wojska Polskiego w ratownictwie wodnym.

Przez dwa dni ratownicy wodni rywalizowali o medale na The World Games 2022. Każdego dnia odbyło się osiem finałów. Kobiety i mężczyźni rywalizowali w pięciu konkurencjach indywidualnych oraz w trzech sztafetach. Kwalifikację do startu na igrzyskach w poszczególnych konkurencjach zapewniło sobie jedynie po osiem zespołów i ośmiu zawodników. Do jednego z finałów – 200 m z przeszkodami – awans udało się wywalczyć dwóm reprezentantkom Polski: st. szer. Pauli Żukowskiej i szer. Alicji Tchórz z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. W pozostałych dziewięciu indywidualnych finałach Biało-Czerwoni wystąpili tylko w dwóch: szer. Adam Dubiel i szer. Wojciech Kotowski. Natomiast nasze sztafety zaprezentowały się we wszystkich sześciu finałach.