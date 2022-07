Mistrzostwo, ręka, oko – snajper armii USA szkolił żołnierzy 5MBOT

Z początkiem lipca w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej zakończył się kurs strzelców wyborowych, snajperów, a także obserwatorów - skierowany do żołnierzy OT, organizowany z udziałem żołnierzy wojsk amerykańskich i brytyjskich.

Była to kolejna odsłona kursu zorganizowanego w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Szkolenie prowadziła kadra instruktorska żołnierzy brytyjskich i amerykańskich z Batalionowej Grupy Bojowej, która na co dzień stacjonuje w Bemowie Piskim. Wojska sojusznicze już po raz kolejny angażują się w wyszkolenie naszych żołnierzy OT, co pozwala na osiągnięcie dodatkowych zdolności taktycznych.

Szkolenie trwało tydzień, podczas którego żołnierze 5MBOT doskonalili taktykę działań snajperskich, uzupełniali wiedzę z zakresu budowy i eksploatacji sprzętu, balistyki oraz teorii strzału.