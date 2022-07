Hiszpańskie Święto San Fermin w Iraku

Święto to słynie głównie z gonitwy z bykami po ulicach miasta. Uroczystości rozpoczynają się pokazem fajerwerków, obejmują wiele tradycyjnych folklorystycznych wydarzeń, w tym wspomnianą gonitwę z bykami, a na koniec śpiewana jest popularna piosenka Pobre de mí.

San Fermin to hiszpańskie święto ku czci św. Firmina (San Fermin), obchodzone szczególnie uroczyście w mieście Pampeluna w północnej Hiszpanii, każdego roku od 6 do 14 lipca.

Każde święta obchodzone przez żołnierzy kontyngentów wojskowych, to okazja do poznania innej kultury, zwyczajów i tradycji. Na misji wojskowej, takie spotkania są bardzo ważne dla utrzymania międzynarodowych relacji i są doskonałym sposobem na pożyteczne spędzenie wolnego czasu. Żołnierze XII zmiany wykorzystują tego typu okazje do reprezentowania swojego kraju, a także budowania wizerunku żołnierza polskiego.

Tekst: mjr Daniel Mazur