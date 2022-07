„Służyć wiernie Ojczyźnie – Przysięgam!”

W piątek, 8 lipca w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych elewi skróconej dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złożyli przysięgę wojskową na sztandar.

„Przysięga wojskowa to ważna chwila w życiu każdego żołnierza, ale również ważna chwila dla Wojska Polskiego i całego kraju. To nie tylko podniosła uroczystość, nie tylko wypowiedziane słowa „Roty”. Przysięga wojskowa to przede wszystkim akt ślubowania, wyraz patriotyzmu i najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny, wyrażający cele i zadania postawione żołnierzom przez Naród”. – podkreślił w swoim przemówieniu komendant CPdMZ, w zastępstwie ppłk Krzysztof Orzech.

Komendant Centrum oraz szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji oddziału zamiejscowego w Kielcach, płk Jarosław Molisak wręczyli wyróżnienia elewom, którzy podczas szkolenia wykazali się wzorową dyscypliną oraz uzyskali bardzo dobre wyniki w szkoleniu.