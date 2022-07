Kawaleryjski weekend w gminie Hrubieszów

REKLAMA

Uroczystości odtwarzające Święto Pułkowe 2 Pułku Strzelców Konnych rozpoczną się w sobotę 9 lipca 2022 o godz. 18:00, Mszą Św. z ceremoniałem kawaleryjskim, odprawioną w kościele Garnizonowym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie. Następnie odbędzie się Apel Pamięci na terenie koszar 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego.

Zgodnie z tradycją z lat II Rzeczypospolitej nieodłącznym elementem Święta Pułkowego są pokazy kawaleryjskiej sprawności. Odbędą się one w niedzielę 10 lipca 2022 na terenach festynowych Gminy Hrubieszów w Łotoszynach, na południowych obrzeżach miasta – w ramach Memoriału Mjr. Michała Radzimińskiego, przedwojennego szefa wyszkolenia w 2 PSK. Widzowie będą mogli podziwiać skoki przez przeszkody oraz dynamiczne pokazy władania szablą i lancą.

Kawaleryjskiemu memoriałowi będzie towarzyszył festyn patriotyczny „Kontynuacja Dziedzictwa Kawalerii”. Fundacja Niepodległości zaprezentuje na nim wystawę, ukazującą walkę polskich kawalerzystów o kształt granic Rzeczypospolitej 1918-1921. Będzie też można obejrzeć historyczne pojazdy wojskowe z lat II wojny światowej w barwach pułków kawaleryjskich Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (m.in. ze słynnej 1.Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka).



Nowoczesne Siły Zbrojne RP będą prezentowały sprzęt i wyposażenie żołnierzy jednostek dziedziczących tradycje kawalerii – 2.Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz 18."Żelaznej" Dywizji Zmechanizowanej, która zaprezentuje tam czołg Leopard z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej oraz samobieżny moździerz Rak i zestaw przeciwlotniczy Poprad z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

Współgospodarze wydarzenia, zwiadowcy z 2.Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, zaprezentują swoje pojazdy Humvee oraz najnowsze szybkie pojazdy rozpoznania Żmija.

Przemysław Omieczyński, prezes zarządu Fundacji Niepodległości:

– Odtworzenie Święta Pułkowego 2 Pułku Strzelców Konnych w Hrubieszowie pozwoli przypomnieć rolę Lubelszczyzny w formowaniu polskich jednostek kawaleryjskich w latach walk o kształt granic Niepodległej (1918-1921). Swoje korzenie na Lubelszczyźnie mają także tak słynne jednostki jak 1.Pułk Ułanów Krechowieckich im. Pułkownika Bolesława Mościckiego oraz 7.Pułk Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego.

W kontekście czasu wydarzenia i jego miejsca – kierujemy dziś myśli ku obrońcom naszych polskich granic. Widzimy, że nowoczesne Siły Zbrojne RP z dumą kontynuują kawaleryjskie tradycje. Szczególnie cieszy nas, że tak prężnie rozwijają się ich jednostki we wschodniej Polsce.

Pułkownik Jakub Garbowski, Dowódca 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” (w wywiadzie dla „Polski Zbrojnej” w 2020):

– W powszechnej opinii uważa się, że my, Polacy, kawalerię mamy we krwi. Jako żołnierze 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, dziedziczącego tradycje 2 Pułku Strzelców Konnych, patrzymy na to nie tylko od strony chwalebnych kart historii. Zmieniły się przecież domeny walki, jest nowy sprzęt, nowe technologie. Jednak na co dzień czerpiemy z ducha kawalerii. Pamiętamy, że ta służba oznaczała przede wszystkim wyjątkową wytrwałość w wymagającym szkoleniu. Bycie kawalerzystą dzisiaj to nadal sposób podejścia do wykonywania zadań – z inicjatywą, dynamicznie, zawsze z elastyczną adaptacja do każdych warunków. Kawaleryjskie dziedzictwo zobowiązuje.

Tomasz Zając, Wójt Gminy Hrubieszów:

– Jako organizatorzy doceniamy już teraz żywe zaangażowanie lokalnych społeczności z terenu Gminy Hrubieszów w organizację tego wydarzenia o charakterze patriotycznym i proobronnym. W przygotowanie festynu w Łotoszynach włączyły się Ochotnicze Straże Pożarne, zaprezentują się Koła Gospodyń Wiejskich oraz lokalni sadownicy. Mam nadzieję, że nasze kawaleryjskie święto będzie atrakcją nie tylko dla mieszkańców Gminy, ale także dla wszystkich, którzy do nas przyjadą. Serdecznie zapraszamy.

Na festynie patriotycznym "Kontynuacja Dziedzictwa Kawalerii" obecne będzie także Wojskowe Centrum Rekrutacji, ze stoiskami promującymi nowy program "Zostań Żołnierzem". Osoby zainteresowane zgłoszeniem do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej powinny zabrać ze sobą dowód osobisty.

„Święto Strzelca Konnego” bierze udział w Programie „Warto być Polakiem”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem – Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i Wójt Gminy Hrubieszów Tomasz Zając.

Wydarzenia dofinansowano ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego "Koalicje dla Niepodległej. Darczyńcą jest Fundacja KGHM Polska Miedź. Sponsorzy: Grupa Azoty Puławy oraz PGE Dystrybucja.

Patronaty medialne: Grupa Fratria – tygodnik Sieci, wSieci Historii, portal wPolityce.pl, TV wPolsce.pl; Polska Zbrojna, Polskie Radio Lublin, TVP INFO, TVP 3 LUBLIN.



VIII ŚWIĘTO STRZELCA KONNEGO

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości

* Rekonstrukcja Święta Pułkowego 2 Pułku Strzelców Konnych i atrakcyjne pokazy kawaleryjskie.

* Odtworzenie Święta Pułkowego 2 PSK połączone z festynem patriotycznym, promującym kontynuację chlubnego dziedzictwa polskiej kawalerii we współczesnych jednostkach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

HARMONOGRAM

9 lipca 2022 / sobota – Hrubieszów

Odtworzenie uroczystości Święta Pułkowego 2 Pułku Strzelców Konnych:

- 18.00 Msza św. w kościele Garnizonowym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie,

z ceremoniałem kawaleryjskim

- 19.00 Apel Pamięci na terenie koszar 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego

(jednostka dziedziczy tradycje 2 Pułku Strzelców Konnych)



10 lipca 2022 / NIEDZIELA – ŁOTOSZYNY

[tereny festynowe Gminy Hrubieszów na południowych obrzeżach miasta

pod adresem: Łotoszyny 5A, 22-500 Hrubieszów; link: https://goo.gl/maps/J6Sxa68fvBajMPxF6 ]

10.00-17.30

Festyn patriotyczny „KONTYNUACJA DZIEDZICTWA KAWALERII”

Kawaleryjski Memoriał Mjr. Michała Radzimińskiego (szefa wyszkolenia w 2 PSK)

11.00 Pokaz skoków przez przeszkody

13.00 Pokaz władania lancą konno

15.00 Pokaz władania szablą konno

16.00 Pokazy nowoczesnego sprzętu i uzbrojenia jednostek Sił Zbrojnych RP:

18 Dywizji Zmechanizowanej,

2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego,

2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej

17.00 Ceremonia zakończenia

Festynowi towarzyszą:

* Wystawa, ukazująca walkę polskich kawalerzystów o kształt granic Rzeczypospolitej 1918-1921.

* Prezentacja przez Fundację Niepodległości historycznych pojazdów wojskowych z lat II wojny światowej w barwach pułków kawaleryjskich Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.