Pożegnanie rzecznika prasowego

Szanowni Państwo, 10 kwietnia 2017 roku rozpocząłem służbę na stanowisku rzecznika prasowego Dowództwa Wojska Obrony Terytorialnej. Dzisiaj, po ponad pięciu latach żegnam się z tym stanowiskiem. Nie jest to łatwe pożegnanie, gdyż w służbę zaangażowałem się bezgranicznie, poświęcając jej praktycznie cały swój czas i energię, co oczywiście spowodowało wysokie koszty po stronie osobistej.





Nie raz publicznie toczyliśmy spory, czasami bardzo ostre, w których obie strony używały najmocniejszych argumentów. Robiłem to, gdyż wierzyłem w projekt, którego byłem częścią! Zawsze byłem do Państwa dyspozycji, chyba jako pierwszy w wojsku polskim prowadziłem tak otwartą politykę informacyjną, jeśli musiałem stanąć do walki, to zawsze uzbrojony w siłę argumentów.



Starałem się też w nowoczesny sposób budować wizerunek WOT, wykorzystując nowe kanały komunikacji i dotarcia do mediów oraz grup docelowych. Wraz z moim zespołem z Oddziału Komunikacji Strategicznej Dowództwa WOT oraz rzecznikami prasowymi podporządkowanych brygad OT i centrów szkolenia wprowadzaliśmy nową jakość w komunikacji wojska ze społeczeństwem i budowaniu wizerunku. Żołnierz – człowiek z jego emocjami był zawsze w centrum naszej uwagi, to wokół niego budowaliśmy nasze strategie komunikacji i wizerunku. Czuję olbrzymią satysfakcję obserwując jak inni podążają teraz naszą drogą. Chciałbym, aby ten kierunek był kontynuowany w WOT. Chciałbym aby moi następcy byli aktywni, kreatywni, otwarci i skupieni na człowieku.



W czasie tych pięciu lat byłem otoczony wspaniałymi ludźmi, których zapamiętam do końca życia. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze. Dziękuję żołnierzom i pracownikom Dowództwa WOT, Oddziału Komunikacji Strategicznej, rzecznikom prasowym oraz personelowi sekcji komunikacji społecznej podległych jednostek. Dziękuję żołnierzom i pracownikom Ministerstwo Obrony Narodowej oraz innych dowództw i instytucji.



Dziękuję Wam dziennikarzom za współpracę, przepraszam jeśli kogokolwiek w tym czasie uraziłem!

Szczególne słowa podziękowania przekazuję mojemu dowódcy gen. broni Wiesław Kukuła. Panie Generale, ufam, że spełniłem Pana oczekiwania!

Obowiązki rzecznika prasowego Dowództwa WOT przekazuję w dobre ręce, oficerowi doświadczonemu, który współpracował ze mną od pierwszych dni mojej służby w WOT na kierunku Podkarpacia.



Co dalej?

Pozostaję w Wojskach Obrony Terytorialnej. Przede mną kolejne niełatwe zadanie – sformowanie 18 Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej (18SBOT). Będzie to pierwsza brygada OT, której bataliony lekkiej piechoty będą rozmieszczone na terenie samej stolicy. Pierwszy batalion tworzę już teraz - w Rembertowie, kolejny w przyszłym roku na Ursynowie, kolejny w 2023 r. w Borzęcinie Dużym.

Zapraszam wszystkich do służby dla naszej Stolicy, dla naszej Ojczyzny!

Zawsze gotowi! Zawsze blisko!