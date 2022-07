3…2…1… „Wakacje z WOT” wystartowały w 5 Mazowieckiej Brygadzie OT

Tzw. szesnastka, czyli 16-dniowe szkolenie podstawowe jest adresowane do osób, dla których wojsko to całkowicie nieznany ląd. W tym czasie pod okiem instruktorów zrealizują program mający przygotować ich do pełnienia terytorialnej służby wojskowej. Każdy dzień będzie wypełniony rozmaitymi ćwiczeniami, m.in. z posługiwania się bronią, elementów taktyki, łączności, topografii oraz pierwszej pomocy. Zwieńczeniem 16-dniowego wysiłku będzie egzamin sprawdzający w postaci tzw. pętli taktycznej oraz przysięga wojskowa.

Równolegle do „szesnastki” odbywa się 8-dniowe szkolenie wyrównawcze, skierowane do osób, które w przeszłości były już w strukturach wojskowych.

Na pełne wyszkolenie żołnierzy WOT składa się 3-letni cykl podzielony na etapy. Pierwszy rok to szkolenie indywidualne, drugi rok – szkolenie specjalistyczne i trzeci rok – szkolenie zgrywające. Wszystkie ww. są realizowane w dniach wolnych od pracy i nauki, tak, aby każdy żołnierz OT miał możliwość zbalansować życie cywilne i zawodowe ze służbą Ojczyźnie.

Wszyscy, którzy chcą wstąpić do WOT, powinni zgłosić się do Wojskowego Centrum Rekrutacji, wniosek o powołanie do służby można też złożyć elektronicznie przez platformę ePUAP.

Tekst: Elżbieta Obrębska/5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej