Zielone światło dla miliardów

REKLAMA

Do dyspozycji MON-u mają być dziesiątki miliardów złotych. – W planie finansowym funduszu na 2022 rok wpływy wyniosą 20 mld 450 mln zł, natomiast wydatki to 20 mld 210 mln zł. Natomiast w 2023 roku wpływy mają wynieść 49 mld 310 mln zł, wydatki zaś wyniosą 49 mld 340 mln zł – zapowiedział wiceminister i wskazał, na co zostaną przeznaczone pieniądze. – W szczególności na rozwój zdolności do dowodzenia, prowadzenia rozpoznania, rażenia, zabezpieczenia logistycznego działań oraz na szkolenia – wymieniał.

Podczas dyskusji nad projektem planu finansowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych Wojciech Skurkiewicz zadeklarował, że szczegółową listę planowanych zakupów posłowie poznają na najbliższych posiedzeniach.

Plan finansowy Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych na lata 2022–2023 został zatwierdzony przez komisję bez głosów sprzeciwu (17 posłów było „za”, ośmiu wstrzymało się od głosu).

Podczas posiedzenia omawiano także sprawozdanie z wykonania budżetu resortu obrony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku oraz raport Najwyższej Izby Kontroli w tej sprawie. – W 2021 roku za priorytetowe cele działalności Ministerstwa Obrony Narodowej uznano wzmocnienie zdolności operacyjnych jednostek na wschodzie kraju, modernizację techniczną, wzrost liczebności Sił Zbrojnych RP, tworzenie warunków do zapewnienia i zwiększenia obecności wojsk sojuszniczych w Polsce, formowanie struktur oraz budowę zdolności operacyjnych jednostek WOT-u, organizowanie struktur oraz budowę zdolności operacyjnych wojsk obrony cyberprzestrzeni, a także realizację szkolenia sił zbrojnych – mówił wiceminister Wojciech Skurkiewicz.

Zgodnie z wyjaśnieniami resortu obrony budżet MON w 2021 roku wynosił 58,148 mld zł, z czego na dotacje i subwencje przeznaczono 2,425 mld, na świadczenia – 9,472 mld, na wydatki bieżące – 23,971 mld, a na wydatki majątkowe – 22,278 mld zł. – Na dzień 31 grudnia realizacja budżetu resortu obrony narodowej wyniosła 57,060 mld zł, co stanowi ponad 98,1% planu po zmianach. Na różnicę, to jest kwotę niewykorzystaną, która wynosi 1,087 mld zł, składały się środki niepobrane z rachunku dysponenta, przede wszystkim jednak środki w kwocie 1,064 mld zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – mówił Wojciech Skurkiewicz.

Ministerstwo Obrony Narodowej pochwaliło się, że w 2021 roku Polska ponownie znalazła się w gronie państw spełniających oczekiwania Sojuszu Północnoatlantyckiego w sferze wydatków obronnych. – Polska wypełniła obowiązek związany ze zobowiązaniami sojuszniczymi wynikającymi z przynależności do NATO, przekraczając 2,22% PKB na wydatki obronne – podkreślał Skurkiewicz. Dodał, że na modernizację techniczną SZ RP wydały 13,852 mld zł, tj. 24,3% wszystkich wydatków obronnych.

Realizację budżetu resortu obrony zbadała Najwyższa Izba Kontroli. NIK skontrolowała dziewięć jednostek wojskowych, wydała cztery oceny pozytywne, cztery oceny w formie opisowej, jedną – negatywną. Nieprawidłowości wykryto w 21 i 25 Wojskowym Oddziale Gospodarczym oraz w 41 Bazie Lotnictwa Szkolnego. Ocena negatywna dotyczyła tej ostatniej jednostki, gdzie nieprawidłowości finansowe wyniosły ponad 4 mln zł. Ogólna ocena wykonania budżetu przez MON była jednak zdecydowanie pozytywna.

Sejmowa Komisja Obrony Narodowej 17 głosami „za” i 9 „przeciw” (nikt się nie wstrzymał) zdecydowała o przyjęciu sprawozdania MON z wykonania budżetu resortu obrony w 2021 roku.