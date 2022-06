Terytorialsi z podkarpacia ćwiczyli na zaporze w Solinie

Kpt. Oskar Namaczyński-Kapała, jeden z instruktorów zajęć, powiedział: – Podczas szkolenia żołnierze ćwiczyli techniki budowy stanowisk zjazdowych, zjazdu różnymi sposobami i podchodzenia z użyciem przyrządów zaciskowych. Szkolenie pozwoliło podkarpackim terytorialsom przełamać własne lęki oraz nabyć zdolności niezbędne do działania w terenie górzystym i zurbanizowanym. W trakcie szkolenia z żołnierzami mogłem przekazać ogromną dawkę wiedzy, którą każdy z nich po powrocie będzie mógł przekazać pozostałym żołnierzom podczas kolejnych etapów szkolenia. Żołnierze będą mogli sięgać po tą wiedzę w sytuacjach kryzysowych, niosąc pomoc lokalnej społeczności.

Poprzez tego typu ćwiczenia terytorialsi z 3 Podkarpackiej Brygady OT nabyli kolejne praktyczne umiejętności i nowe kompetencje, które są niezbędne w działalności każdego z batalionów 3. PBOT. Przedsięwzięcie szkoleniowe odbyło się na bardzo ważnym obiekcie infrastruktury dając możliwość lepszego poznania SRO, szczególnie dla żołnierzy z 35 Batalionu Lekkiej Piechoty w Sanoku. Żołnierze będą mogli sięgać po tą wiedzę w sytuacjach kryzysowych, niosąc pomoc lokalnej społeczności, jak również wspierając Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR).

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju jest realizowana m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W systemie szkolenia żołnierzy 3 PBOT kładziemy duży nacisk do działań o charakterze pomocowym a także ratowniczym, nieustannie skupiając się na szkoleniu typowo wojskowym.

Chcesz sprawdzić swoje możliwości oraz realizować życiowe plany związane ze służbą Ojczyźnie? Dla chętnych najbliższe terminy powołania ochotników do 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej to: 25 czerwca oraz 3 września 2022 r. Ochotnicy, którzy podjęli decyzję wstąpienia w szeregi 3 Podkarpackiej Brygady OT już dzisiaj mogą zgłaszać się do rekruterów lub do właściwego terytorialnie Wojskowego Centrum Rekrutacji w celu złożenia wniosku o powołanie do służby. Osoby zainteresowane mogę również skorzystać ze znacznie łatwiejszej opcji, jaką jest nawiązanie kontaktu z rekruterem ze swojego powiatu. Kontakt do wybranego rekrutera można w szybki sposób odszukać pod adresem: www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl.

Tekst: st. szer. Magdalena Mac/ oficer prasowy 3 Podkarpackiej BOT