Dla kogo tanie wczasy?

Sopot, Zakopane czy Międzyzdroje – to tylko trzy z 11 miejscowości, w których najmniej zarabiający żołnierze będą mogli wypocząć w ramach programu socjalnego „Tanie wczasy”. Zainteresowanym, których miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 2052 zł na osobę, MON sfinansuje zakwaterowanie w wojskowych ośrodkach wypoczynkowych oraz wyżywienie.

„Tanie wczasy” to socjalny program MON-u uruchomiony w 1998 roku. Jest on adresowany do wojskowych rodzin z najniższymi dochodami. Mogą więc z niego skorzystać żołnierze, których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie (w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku) nie przekracza 45% kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Po tegorocznych podwyżkach wynosi ono 4560 zł brutto, co oznacza, że kwotą kwalifikującą do programu jest 2052 zł.

Z „Tanich wczasów” można skorzystać raz na dwa lata. Wystarczy złożyć wniosek w swojej jednostce i dołączyć do niego wszelkie dokumenty poświadczające wysokość dochodów w rodzinie. Należy pamiętać, że do dochodu są wliczane wszystkie przychody uzyskane w rodzinie, również dodatkowe uposażenie roczne, czyli trzynastka, nagrody itp. Nie jest natomiast wliczana tzw. mundurówka.