Szef MON-u ma zostać wicepremierem

Nie jestem już w rządzie. Premier Mateusz Morawiecki oraz – z tego, co wiem – prezydent Andrzej Duda przyjęli moją rezygnację – powiedział Jarosław Kaczyński, dotychczasowy wicepremier ds. bezpieczeństwa, w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Poinformował też, że jego następcą ma zostać szef MON Mariusz Błaszczak, który będzie sprawował funkcję ministra obrony w randze wicepremiera.

Jarosław Kaczyński, prezes partii Prawo i Sprawiedliwość, został wiceprezesem Rady Ministrów 6 października 2020 roku. Od tego czasu stał na czele Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Dziś rano w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej poinformował, że zrezygnował z pełnienia tej funkcji. – Wniosek o odwołanie już złożyłem do premiera i został on przyjęty. O ile mi wiadomo, to prezydent też go podpisał – powiedział w rozmowie z PAP.

Kaczyński, który funkcję wicepremiera pełnił przez ostatnie 20 miesięcy, poinformował, że zamierzał wcześniej zrezygnować ze stanowiska, nie zrobił tego jednak m.in. z powodu toczącej się w Ukrainie wojny. – Dzisiaj przebieg wojny jest taki, że nie wiadomo, kiedy się ona skończy. Natomiast mniej więcej wiadomo, kiedy będziemy mieli wybory, w związku z tym musiałem wybrać. I wybrałem. Chętnie bym doczekał do końca wojny, ale wygląda na to, że będzie się ona ciągnęła dłużej – wyjaśnił. – Postanowiłem, że muszę się skoncentrować na tym, co jest dla przyszłości Polski najważniejsze. To nie tak, że przeceniam swoją rolę, chodzi po prostu o to, że partia musi odzyskać werwę, bo zbliża się ten czas, który dla każdej partii politycznej na świecie jest najważniejszy. Wybory są po to, aby uzyskać dobry wynik wyborczy, a jeśli chodzi o PiS, to tym dobrym wynikiem wyborczym będzie ich wygranie i możliwość sprawowania władzy, oczywiście w koalicji Zjednoczonej Prawicy – zaznaczył.