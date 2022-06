W-3WARM ratuje życie z promu

Wczoraj (20.06.) o godzinie 5.35 załoga dyżurna SAR z 43 Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach postawiona została w stan gotowości alarmem ratowniczym: "ewakuacja medyczna”. Pomocy potrzebował pasażer promu STENA VISION.

Z przekazanych załodze informacji wynikało, że na promie STENA VISION, znajdującym się na wysokości Jastarni, jeden z pasażerów potrzebuje natychmiastowej pomocy medycznej. Załoga śmigłowca poszukiwawczo-ratowniczego W-3WARM Anakonda wystartowała w kierunku pozycji promu o godz. 5.53. Sześć minut później śmigłowiec wszedł w rejon akcji, a na pokład statku opuszczony został ratownik, który przygotował poszkodowanego do transportu lotniczego. O godzinie 6.30 poszkodowany podjęty został na pokład śmigłowca, a załoga podjęła decyzję o jego przetransportowaniu bezpośrednio do 7. Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku-Oliwie. W-3WARM wylądował na lądowisku przyszpitalnym o godzinie 6.45 i poszkodowany został natychmiast przekazany służbom medycznym. Śmigłowiec powrócił na lotnisko macierzyste, w Gdyni o godzinie 7.02



Była to 727. akcja poszukiwawczo-ratownicza w historii BLMW i 11. przeprowadzona w tym roku. W tym czasie udzielono pomocy 382 osobom. Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej jest jedyną w Polsce formacją lotniczą utrzymująca ciągłą gotowość do prowadzenia działań ratowniczych z powietrza nad obszarami morskimi. Całodobowy dyżur SAR/ASAR, w ramach polskiej strefy odpowiedzialności "Konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim" oraz „Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym”, pełniony jest przez załogi śmigłowców W-3WARM w 43 Bazie Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach oraz śmigłowców Mi-14PŁ/R lub W-3WARM w 44 Bazie Lotnictwa Morskiego w Darłowie. Przez cały czas, system ratownictwa wspiera załoga samolotu patrolowego M28B 1R Bryza, pełniąca całodobowy dyżur na lotnisku w Siemirowicach koło Lęborka.

Źródło: BLMW